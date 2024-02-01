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春運不怕塞 皖男開小飛機載女兒返鄉 比開車快2小時

中國新聞組／北京1日電
安徽男子開小飛機帶女兒回家過年。（取材自極目新聞）
安徽男子開小飛機帶女兒回家過年。（取材自極目新聞）

春節將至，五湖四海的人們用各種方式回家。近日，安徽六安市的王先生開小型固定翼飛機帶七歲女兒回老家過年，視頻在社交平台引發關注。王先生說他是飛行教員，此前已多年開飛機回家過年，飛行會比開車快兩個多小時。

來源：YouTube

極目新聞報導，王先生日前在六安市開小型固定翼飛機，準備帶女兒回安徽利辛縣老家過年。飛機為兩人座，行李則放在機艙後方。他將飛行視頻發布到社交平台後，網友紛紛表示羨慕：「我童年的夢想就是自己駕駛直升機回農村」、「飛機開回去就不會堵車了」。

王先生說，他從事的就是飛行教員職業，所以經常開飛機出行，往年也會開飛機回老家。這次回老家的飛行時長在50分鐘左右，開車的話得三個小時，老家附近就有一個飛行營地，可以在那裡降落，村裡人一開始也覺得新奇，但久而久之都習以為常。

王先生說，駕駛小型飛機需要提前報備，確認航線沒有衝突，就可以起飛。有網友關注帶小朋友飛行會不會不安全？王先生表示，從女兒幼兒園開始，他就經常帶女兒一起飛行，她也飛習慣了。這一次的飛行比較平穩，小朋友還在飛行途中睡了一覺。

王先生的妻子鮑女士表示，丈夫本身就是做飛行教員，在安全這塊能夠保障。同時女兒的身體素質也比較好，乘坐直升機和固定翼飛機都不會暈機，而且也很願意去體驗飛行，所以她是比較放心的。

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