就愛摩托車 湘漢載妻返鄉2天跑680公里

58歲的曾春華和妻子準備出發。（取材自瀟湘晨報）

又到春節返鄉時節，今年廣東省中山市南頭鎮，58歲的曾春華和妻子依舊騎上摩托車，跨越680公里，回到株洲攸縣的老家。這個曾經歷過「百萬摩托大軍」的男人，依舊堅持著用這種方式回家。不同的是，以前他的摩托車「爛得要死」，現在一身裝備酷似「機車少年」，「百萬摩托大軍，只剩下我華叔了！」

瀟湘晨報報導，曾春華2004年左右外出打工，長沙、廣州、中山，哪裡有廠就往哪裡跑。騎摩托車回鄉，也是他堅持多年的習慣。2008年，南方遭遇冰雪災害，他們回不去湖南，在廣東過年。2009年，他們第一次騎摩托車回家過年，「那時候摩托車爛得要死，到了湖南那邊腳指頭凍得要掉了一樣。」妻子皮飛文回憶。

皮飛文記得當年騎摩托車回家「有一次下大雨，越往湖南走，雨越下越大，我還好，他眼睛都被雨打紅了」、「剛開始騎車的一兩年，他回到家，手指頭要疼好幾天」。

多年堅持下來，曾春華已經習慣了騎摩托車，覺得騎車更自由一些。但妻子的想法卻不同，「都說坐車好，但他要騎，我就跟他一起，兩個人一起走。」

2020年夫妻倆再度離家至中山務工，還是騎摩托車，行李有衣物、棉被等。凌晨2時多出發，未料途中下雨，在郴州境內打滑側翻了，曾春華摔破棉服，磨破了手腳，硬扶起摩托車載著她到了中山，歇了十多天才好。

「勸過他好多次不要騎摩托車，沒用。」皮飛文擺了擺手。話畢她又說，「他喜歡開，我也喜歡坐。」

1月31日下午2時，夫妻倆發動摩托車啟程了。後備廂裡放著辣條、雞爪、飲料、麵包等零食。680公里的路，兩人打算騎到晚上就中途找賓館住下，2月1日早上起床再繼續跑。這是曾春華喜歡的感覺，「自由，一路上還能看風景。」

摩托車返鄉大軍曾是全國關注的焦點，如今「百萬大軍只剩下華叔」，曾春華盤算，讓兒子快點考到駕照 ，將來一家人開車回去。