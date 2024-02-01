我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「薪酬方案遭法官否決」世界首富馬斯克 降至全球第3？

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

就愛摩托車 湘漢載妻返鄉2天跑680公里

中國新聞組／北京1日電
58歲的曾春華和妻子準備出發。（取材自瀟湘晨報）
58歲的曾春華和妻子準備出發。（取材自瀟湘晨報）

又到春節返鄉時節，今年廣東省中山市南頭鎮，58歲的曾春華和妻子依舊騎上摩托車，跨越680公里，回到株洲攸縣的老家。這個曾經歷過「百萬摩托大軍」的男人，依舊堅持著用這種方式回家。不同的是，以前他的摩托車「爛得要死」，現在一身裝備酷似「機車少年」，「百萬摩托大軍，只剩下我華叔了！」

瀟湘晨報報導，曾春華2004年左右外出打工，長沙、廣州、中山，哪裡有廠就往哪裡跑。騎摩托車回鄉，也是他堅持多年的習慣。2008年，南方遭遇冰雪災害，他們回不去湖南，在廣東過年。2009年，他們第一次騎摩托車回家過年，「那時候摩托車爛得要死，到了湖南那邊腳指頭凍得要掉了一樣。」妻子皮飛文回憶。

皮飛文記得當年騎摩托車回家「有一次下大雨，越往湖南走，雨越下越大，我還好，他眼睛都被雨打紅了」、「剛開始騎車的一兩年，他回到家，手指頭要疼好幾天」。

多年堅持下來，曾春華已經習慣了騎摩托車，覺得騎車更自由一些。但妻子的想法卻不同，「都說坐車好，但他要騎，我就跟他一起，兩個人一起走。」

2020年夫妻倆再度離家至中山務工，還是騎摩托車，行李有衣物、棉被等。凌晨2時多出發，未料途中下雨，在郴州境內打滑側翻了，曾春華摔破棉服，磨破了手腳，硬扶起摩托車載著她到了中山，歇了十多天才好。

「勸過他好多次不要騎摩托車，沒用。」皮飛文擺了擺手。話畢她又說，「他喜歡開，我也喜歡坐。」

1月31日下午2時，夫妻倆發動摩托車啟程了。後備廂裡放著辣條、雞爪、飲料、麵包等零食。680公里的路，兩人打算騎到晚上就中途找賓館住下，2月1日早上起床再繼續跑。這是曾春華喜歡的感覺，「自由，一路上還能看風景。」

摩托車返鄉大軍曾是全國關注的焦點，如今「百萬大軍只剩下華叔」，曾春華盤算，讓兒子快點考到駕照，將來一家人開車回去。

駕照

上一則

劉德華引爆董宇輝直播間 60萬張電影票秒搶光

下一則

馬化騰穿80元毛衣 遭酸消費降級了 買家評價：會起毛球

延伸閱讀

男子新疆滑雪一路滑到邊境線 花200元被帶回 雪場把他拉黑

男子新疆滑雪一路滑到邊境線 花200元被帶回 雪場把他拉黑
網紅炫技 拍下每小時150英里飆車影片 遭州警通緝

網紅炫技 拍下每小時150英里飆車影片 遭州警通緝
規管外送服務及交通工具 市府將設新部門

規管外送服務及交通工具 市府將設新部門
紐約4嫌騎Citi Bike、摩托車 專搶蘋果耳機 犯案逾20起

紐約4嫌騎Citi Bike、摩托車 專搶蘋果耳機 犯案逾20起

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州