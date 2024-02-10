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用古箏彈青花瓷  95後漢服女孩在法街頭跨界交流

中國新聞組／北京10日電
2021年11月，彭靜旋在波爾多大劇院門前表演。（取材自環球人物雜誌）
2021年11月，彭靜旋在波爾多大劇院門前表演。（取材自環球人物雜誌）

在法國的艾菲爾鐵塔、波爾多大劇院等地，總能看到「95後」中國女孩彭靜旋穿著仙氣飄飄的漢服，頭髮挽成一個髻，在廣場上以古箏演奏「青花瓷」等中國樂曲，有法國人評價她的演奏「彷彿聽了一場來自中國幾千年前的搖滾。」彭靜旋在國內外各平台粉絲總計已超3000萬，高人氣的她正創作一首結合中國古箏與法國電子音樂的作品，希望促進更多中法音樂交流。

彭靜旋穿著馬面裙與古箏合影。（取材自環球人物雜誌）
彭靜旋穿著馬面裙與古箏合影。（取材自環球人物雜誌）

據環球人物雜誌報導，2017年，剛到法國的彭靜旋只是個普通的留學生，某天到街上散步時看到四處都是街頭藝人在演奏，於是第二年返校時，她把陪著自己長大的那把長達163厘米、寬為22.5厘米的古箏帶去了法國，並在廣場演奏，2018年9月發布了第一張在法國街頭彈奏古箏的視頻。

彭靜旋一出現，總能引起許多人注目，「我的古箏對他們而言太特別了，許多人都沒見過」，她說，有來自非洲的媽媽聽了演奏，從疑惑到豎起大拇指，「我意識到，我們進行了一場跨越文化、跨越空間的對話」。還有一位法國老奶奶說這是她第一次聽到這樣美妙的聲音，「眼眶一下子濕潤了」。

彭靜旋精心設計的「中國角」。（取材自環球人物雜誌）
彭靜旋精心設計的「中國角」。（取材自環球人物雜誌）

彭靜旋被這些畫面打動了，就在她演奏的現場，用一個古色古香的小箱子，精心打造了一個「中國角」，放了一些小琵琶、小古琴、小嗩吶等迷你版的樂器擺件，一本微縮「古琴譜」，還有一些個人名片，最近又新添了一隻熊貓玩偶，讓法國觀眾了解古箏、了解中國。有作曲家和舞者等因此向她表達了合作的意願。

彭靜旋與來自世界各地的音樂家們一起演出。（取材自環球人物雜誌）
彭靜旋與來自世界各地的音樂家們一起演出。（取材自環球人物雜誌）

2019年，彭靜旋獲法國高等教育署授予「中國留學生網路大使」稱號；2022年，她又被中央網信辦網路社會工作局、共青團中央宣傳部評選為「青年網路文明使者」。「為了不辜負這種鼓勵，我想去做更多事，來促進兩國音樂文化的交流。」2020年研究生畢業後，她選擇學習豎琴這種源自西方的古老大型撥弦樂器，還不斷從法國的電子音樂當中尋找靈感。

「古箏兩邊的弦發出的音色是不一樣的，中國傳統的曲目通常是用右手彈奏，左手按、滑、揉、顫，這樣出來的聲音是清脆、悅耳的。」彭靜旋說，她想把這種音色加入創作，作出一首古箏與電子音樂互動的實驗性作品，「我期待通過這種方式讓中國古老的樂器和法國新興的音樂結合，讓中法兩國的音樂實現『雙向奔赴』 。」

彭靜旋在彈奏古箏。（取材自環球人物雜誌）
彭靜旋在彈奏古箏。（取材自環球人物雜誌）

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