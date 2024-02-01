劉德華引爆董宇輝直播間 60萬張電影票秒搶光

導演寧浩(左起)、劉德華作客「與輝同行」抖音直播間，60萬張「紅毯先生」電影票全被搶光。(取材自抖音)

董宇輝「與輝同行」直播間1月31日迎來開播後的首位明星，演員劉德華、導演寧浩現身，為即將上映的春節檔電影「紅毯先生」站台，並與董宇輝對談。「巨星效應」帶動流量及超高買氣，該場直播累計觀看人次一度超2300萬，點讚數逾5億；直播結束，60萬張「紅毯先生」電影票全被搶光。

來源：YouTube

時代周報報導，劉德華與寧浩圍繞「紅毯先生」分享拍攝的心路歷程，並暢談中國電影產業的發展。值得注意的是，「巨星效應」帶動了預售票銷量，不到15分鐘，「紅毯先生」30萬張電影票便被一掃而光。之後10分鐘內分兩次補貨的40萬張電影票，也在數秒內售罄。截至直播結束，「紅毯先生」60萬張電影票全被搶光。

此外，劉德華登場後，「與輝同行」直播間人氣激增。據灰豚數據，半小時觀看人數峰值超160萬，登上抖音 直播間人氣榜榜首。截至發稿前，該場直播累計觀看人次已超2300萬，新增粉絲超28萬，點讚數超5億。

據報導，電影主創走進直播間並不是新鮮事。自去年起，多部電影乘著抖音的流量東風實現「破圈」。

如「流浪地球2」導演郭帆與吳京等主創與俞敏洪、董宇輝對談後，「中國電影工業化的發展」等話題引發熱議；「孤注一擲」抖音官方帳號累計收獲2.4億點讚，粉絲364萬，發布影片播放量在百億級；「封神·朝歌風雲」導演烏爾善與于適、娜然「空降」抖音帶貨頭部主播小楊哥直播間，20萬張電影票在幾秒內銷售一空。

在主創的時間與精力、宣發費用均有限的情況下，「線上路演+直播賣票+票補分發」儼然是性價比更高的宣發模式。

中國青年劇作家、導演向凱表示，頭部主播擁有一批忠實粉絲，他們去宣傳哪部電影值得觀看，粉絲覺得比較信賴。所以，很多影視作品在短視頻平台無論是通過直播間賣票，還是宣發，都嘗到了很多甜頭。