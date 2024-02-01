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「領導說的對」中國國企員工年會上吐槽 公司還讚：辣度十足

中國新聞組／北京1日電
年會中走紅的節目「領導說的對」。（取材自海報新聞／中車株洲所供圖）
年會中走紅的節目「領導說的對」。（取材自海報新聞／中車株洲所供圖）

「任勞任怨奮鬥數十年，工資倒掛涼心頭」「吐槽了三年，還不是沒改到位」「還沒吃夠大餅呢，到頭來還不是領導說的才對」......這些來自員工的吐槽不僅是私下抱怨，還被員工編成歌舞劇在中國一家國企的年會上演出，劇名就叫「領導說的對」。節目中金句頻出，看得現場觀眾喝彩聲不停，也讓網友大讚這家國企開明開放的的企業文化。

海報新聞報導指出，近日，中車株洲電力機車研究所有限公司（簡稱「中車株洲所」）的年會「火」了。該公司於1月27日舉行總結表彰暨新春聯歡會，其中一檔吐槽歌舞劇「領導說的對」走紅。節目視頻顯示，該節目的表演者主要有12人，現場密集吐槽領導，分階段進行，現場觀眾掌聲、喝彩聲更是不停，被廣大網友稱為現實版的「年會不能停」。

新員工吐槽犀利，「畫的餅就沒看見，反而黑鍋先出現，算了吧，忍氣吞聲又一年」「扯皮、甩鍋，神仙打起來；內卷、躺平，樣樣都無奈」「能者多勞沒發財，吃瓜摸魚好自在，工資卻區分不開」「看著你朝令夕改，看著你不懂憐愛，看著你指桑罵槐，還不如給個痛快」。

老員工吐槽更狠，「領導號召必須跟他整齊劃一，左邊跟我一起學華為，右邊加班時長要翻倍」「在你績效協議上打個勾，評優評先卻擺擺手」「任勞任怨奮鬥數十年，工資倒掛涼心頭」「還演節目啊，人都要被薅禿了」「吐槽了三年，還不是沒改到位」「還沒吃夠大餅呢，到頭來還不是領導說的才對」。

年會中走紅的節目「領導說的對」。（取材自海報新聞／中車株洲所供圖）
年會中走紅的節目「領導說的對」。（取材自海報新聞／中車株洲所供圖）

中車株洲所官方微信公眾號也介紹了這個節目，稱「有笑點、有亮點、有雷點，也辣度十足。據說因為槽點越吐越少，編劇焦慮得都快禿頂了，好不容易終於憋出了收官大招。」

中車株洲所相關工作人員表示，上述吐槽節目並不是今年第一次才有，已經辦了三年，「只是內部輕鬆娛樂一下。」這是他們的一種常態，「因為中車株洲所的企業文化還是相對比較開明開放的。」

據該公司官網顯示，中車株洲所始創於1959年，前身是鐵道部株洲電力機車研究所，現為中國中車股份有限公司一級全資子公司。中車株洲所下屬13家主體，有超過7000名研發人員、1名中國工程院院士、240餘名博士、4300餘名碩士，打造了軌道交通、清潔能源、汽車與工業三大產業集群，2023年公司營收近523億元（人民幣，下同），利稅貢獻超60億元。

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