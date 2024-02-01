馬化騰穿80元毛衣 遭酸消費降級了 買家評價：會起毛球

馬化騰穿350元毛衣參加騰訊年會，中國網友好奇詢問，小馬哥是否也消費降級。（取材自CNMO手機中國）

騰訊控股董事會主席馬化騰，日前參加騰訊年會時，穿著一件紅色毛衣上台唱歌，沒想到這件毛衣卻掀起中國網友熱烈討論。有眼尖網友發現，毛衣在電商 平台售價為人民幣79.99元（約11美元），不過有買家評價穿一天就起毛球，於是紛紛留言調侃，「小馬哥也消費降級了？」

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CNMO手機中國報導，騰訊日前舉辦年會，馬化騰親自上台唱粵語歌曲「祝福你」，沒想到當時他身上穿的一件紅色毛衣，被眼尖的中國網友發現，該件毛衣在電商平台上售價為人民幣79.99元，甚至已經賣出200件。

鳳凰網科技報導，但該紅色毛衣評價並不好，有買家留言評論聲稱穿一天就起毛球、掉毛，還有買家抱怨洗完就縮水。

透過圖片搜索，在電商平台同款毛衣最高價格為人民幣158元（約22美元）。因此有網友表示，「小馬哥也消費降級了？」

證券 時報報導，馬化騰在年會上，還全面點評了騰訊旗下各個業務，稱視頻號不負眾望，將全力發展視頻號直播電商。

他稱自己過去4年很少露面，是為了專心在內部抓管理和產品。先前自2015年提出「互聯網+」到2018年「930轉型」宣布「扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網」，騰訊積極轉型，他為此一直在各地走動。

馬化騰指出，騰訊不是跟在別人身後做一樣東西，而是結合自身特質、做熟人社交的短影片。騰訊用戶群的消費能力很強，但多年來缺乏的電商知識還是要補的，所以騰訊今年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。另外，微信 還有很多新芽還在醞釀，像是小程序、小遊戲和搜尋等。

騰訊遊戲一直是騰訊利潤重要來源，但2023年承受壓力不少，尤其是本土遊戲，甚至一度環比負成長。

馬化騰表示，騰訊號稱全球最大的遊戲公司，但在過去一年受到很大挑戰，新生代遊戲公司層出不窮，從玩法類到內容類的轉變，騰訊一時無所適從，「友商不斷產出新品，我們就好像毫無建樹的感覺。我們也推出了新品，但沒有想像中那麼好」。

因此馬化騰對最近兩個月投入的休閒合家歡派對遊戲「元夢之星」寄予厚望，因為這款遊戲有偏社交成分，是公司大本營陣地，需要全力以赴，而且要求所有業務結合，探索共同發展。

他認為遊戲出海有很大潛力，希望在軟體和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬體廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。