我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

馬化騰穿80元毛衣 遭酸消費降級了 買家評價：會起毛球

記者林宸誼／綜合報導
馬化騰穿350元毛衣參加騰訊年會，中國網友好奇詢問，小馬哥是否也消費降級。（取材自CNMO手機中國）
馬化騰穿350元毛衣參加騰訊年會，中國網友好奇詢問，小馬哥是否也消費降級。（取材自CNMO手機中國）

騰訊控股董事會主席馬化騰，日前參加騰訊年會時，穿著一件紅色毛衣上台唱歌，沒想到這件毛衣卻掀起中國網友熱烈討論。有眼尖網友發現，毛衣在電商平台售價為人民幣79.99元（約11美元），不過有買家評價穿一天就起毛球，於是紛紛留言調侃，「小馬哥也消費降級了？」

影音來源：YouTube

CNMO手機中國報導，騰訊日前舉辦年會，馬化騰親自上台唱粵語歌曲「祝福你」，沒想到當時他身上穿的一件紅色毛衣，被眼尖的中國網友發現，該件毛衣在電商平台上售價為人民幣79.99元，甚至已經賣出200件。

鳳凰網科技報導，但該紅色毛衣評價並不好，有買家留言評論聲稱穿一天就起毛球、掉毛，還有買家抱怨洗完就縮水。

透過圖片搜索，在電商平台同款毛衣最高價格為人民幣158元（約22美元）。因此有網友表示，「小馬哥也消費降級了？」

證券時報報導，馬化騰在年會上，還全面點評了騰訊旗下各個業務，稱視頻號不負眾望，將全力發展視頻號直播電商。

他稱自己過去4年很少露面，是為了專心在內部抓管理和產品。先前自2015年提出「互聯網+」到2018年「930轉型」宣布「扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網」，騰訊積極轉型，他為此一直在各地走動。

馬化騰指出，騰訊不是跟在別人身後做一樣東西，而是結合自身特質、做熟人社交的短影片。騰訊用戶群的消費能力很強，但多年來缺乏的電商知識還是要補的，所以騰訊今年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。另外，微信還有很多新芽還在醞釀，像是小程序、小遊戲和搜尋等。

騰訊遊戲一直是騰訊利潤重要來源，但2023年承受壓力不少，尤其是本土遊戲，甚至一度環比負成長。

馬化騰表示，騰訊號稱全球最大的遊戲公司，但在過去一年受到很大挑戰，新生代遊戲公司層出不窮，從玩法類到內容類的轉變，騰訊一時無所適從，「友商不斷產出新品，我們就好像毫無建樹的感覺。我們也推出了新品，但沒有想像中那麼好」。

因此馬化騰對最近兩個月投入的休閒合家歡派對遊戲「元夢之星」寄予厚望，因為這款遊戲有偏社交成分，是公司大本營陣地，需要全力以赴，而且要求所有業務結合，探索共同發展。

他認為遊戲出海有很大潛力，希望在軟體和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬體廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。

電商 微信 證券

上一則

就愛摩托車 湘漢載妻返鄉2天跑680公里

下一則

正月忌行刑 春節前鍘3人彰顯正義 網：大快人心

延伸閱讀

中國第4大富豪馬化騰「紅毛衣」網路只賣11美元 網：小馬哥消費降級？

中國第4大富豪馬化騰「紅毛衣」網路只賣11美元 網：小馬哥消費降級？
馬化騰：BAT僅騰訊有機會發新芽 全力發展視頻直播電商

馬化騰：BAT僅騰訊有機會發新芽 全力發展視頻直播電商
中國電商Temu擴大營運範圍 將開放歐美賣家進駐

中國電商Temu擴大營運範圍 將開放歐美賣家進駐
騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州