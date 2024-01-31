員工高喊「我媽董明珠」 格力年會搞個人崇拜?

格力電器員工在「格力全球夢想盛典」上合唱「我媽董明珠」。（取材自媒體報導截圖）

格力電器近期頻創話題，近日有知情人士稱，多個侮辱誹謗格力電器及高階主管的自媒體已被公安機關處罰；同時，該公司員工在「格力全球夢想盛典」上肉麻高歌 「我媽就是董明珠（格力電器董事長）」成為網路熱哏，甚至掀起論戰；有評論稱，一個企業年會的尺度在哪裡，就體現了該企業文化。

財聯社報導，格力電器知情人透露：一段時間以來，龔文祥、傅盛及「交個朋友-羅實在」、「破論文」、「娛瓜皮」、「肖恩玩數碼」、「小梁music」等多個自媒體侮辱誹謗公司及高管，經公安機關立案並調查後，我們已經收到相關處罰決定書，這些自媒體當事人已分別被公安機關處以罰款或拘留等處罰。

中新經緯報導，1月28日，「格力2024全球夢想盛典」在珠海舉行。格力電器員工在會上合唱「我媽董明珠」的影片引起網友熱議。

對此，格力官方30日回應稱，這個節目名為音樂快板「大『格』局新魅『力』」，表演者當時為增加幽默氣氛，開了個小玩笑，原話是「我媽就是董明珠……我媽最喜歡董明珠」。

有網友表示該節目不妥，「給老闆打工還得舞給老闆看，還得叫老闆媽」「這也太個人崇拜了受不了」。

另有網友持反對意見，「怎麼只看到節目台詞，沒看到格力發2億年終獎呢」「只是一個節目裡出現了這句台詞，在節目意境裡其實挺正常的」。

據了解，在當晚活動現場，格力電器董事長兼總裁董明珠現身發表「創新就是企業生命力」主題演講。董明珠在現場也宣布，格力會多拿出兩億給員工年終獎。

澎湃新聞對此發文評論稱，誇領導其實很多人幹過，犯不著羞於啟齒，但怎麼誇就體現企業文化了。

評論指出，借助社群媒體 傳播，知名企業的年會早已不是企業自家的事兒，年會組織者在編排節目時，對內容「洩漏」傳播以後產生的外部輿論反響應有預判。拿捏年會的尺度，反映企業內部的上下級相處之道，也關係著外界對企業的觀感。