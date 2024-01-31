涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

近日，在京東司法拍賣 平台上，一台舊iPhone 6s涉刑手機因拍出22.6萬元人民幣(約3.2萬美元)高價，受到社會關注。據悉，該手機的評估價格為124元，起拍價格為86.8元；對於競拍者出價逾千倍競買舊手機，有網友猜測，「裡面的資料影片可以要人命。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，該部手機於2024年1月29日10點多上架拍賣平台，起拍價86.8元，評估價124元，加價幅度50元。不到一個小時，有人出價過萬。

紅星新聞報導，實際參與競拍的有四人，最後基本上是同一人（競拍號221655830）「自己給自己加價」競標，在多達25次出價後，手機被競標至22.6萬元，最高一次加價超18萬元，最終成交價為22萬6136.8元。

據中國二手回收網站評估，目前iPhone 6s手機的回收價格約為170元。

據報導，在此次拍賣「成交確認書」中看到，該手機的處置單位為成都市錦江區人民法院，從競標頁面可以看到，這是一部有明顯使用痕跡的iPhone 6s手機，內存128G，內含2個影片、646張照片、76個應用程序，於1月29日10時至1月30日10時在網司法拍賣網路平台公開拍賣。

法院在發布的公告中稱，該手機為刑事沒收財產，「拍賣標的物可能存在原機主相關隱私信息，競得人不得洩露，否則需承擔相應的法律後果」。參與競標者需繳交17元保證金，拍賣成交後，競得者（買受人）應在2024年2月7日前將拍賣成交價餘款繳入法院指定帳戶，若悔拍，買受人繳納的保證金不予退還。

那麼，到底是誰願意出高價競買一部舊手機？報導稱，拍賣沒有優先購買權人，用戶張某（證件類型：身分證，證件號碼：****3414）最終在公開競價中，以最高應價勝出。

據此次拍賣諮詢、組織看樣的四川旗標拍賣有限責任公司表示，對於張某高價競標一台舊手機，他們也很費解，因為競標是在網上進行，「我們根本不知道他是誰，也不知道他在哪裡。」而且這個事情目前還未明確性質，「這是他（競得者）的個人行為，不知道他是有意還是無意的。」所以他們暫時不便對競得者的個人行為作回覆。

報導稱，目前錦江法院也關注到此事，正在核查中。

消息引起網友討論，有人說，「不能說的祕密」、「這錢洗的…我抽屜裡6s能幫我拍2萬元就行」、「裡面應該有非常要命的數據」。還有網友嘲諷，「競標者以這樣的合法方式幫助涉案者」。