為何被「請喝茶」 國安部列10罪狀 內容包山包海

中國國安部發文提醒十種會被「請喝茶」的主要情形。（取自國安部網站）

隨著北京當局日益重視國家安全，被國安機關「請喝茶」已成為中國網上敏感詞。對此，中國國安部30日在官方公眾號上，具體列出十種被國安人員請去喝茶的情形，但內容幾乎是包山包海。

十種「喝茶」狀況分別是：

一、涉嫌危害國家安全犯罪。

二、實施間諜 行為或幫助行為，即明知他人實施間諜行為，為其提供訊息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助，或者窩藏、包庇。

三、未落實反間諜安全防範主體責任。

四、違反涉及國家安全事項的建設項目許可，因為國家安全機關對在安全控制區域內違法新建、改建、擴建建設項目的，有權責令改正。

五、拒不配合調查間諜行為。

六、非法獲取或持有國家祕密，因國家祕密依照法定程序確定，在一定時間內只限於一定範圍的人員知悉的事項，其製作、傳遞、使用、複製、保存等均有嚴格規定。

七、非法生產、銷售、持有、使用間諜器材，因為比如暗藏式竊聽、竊照器材、突發式收發報機、一次性密碼本、密寫工具等生產需要主管部門確認。

八、洩露反間諜和情報工作的國家祕密。

九是違反限期出境等決定。

十、實施間諜行為以外的危害國家安全行為。

中國國安部並提醒，除以上10種常見情形外，「其他任何危害國家安全的行為也將受到法律制裁」。國家安全機關嚴格依照「國家安全法」、「反間諜法」、「國家情報法」、「刑事訴訟 法」等法律法規行使權力。