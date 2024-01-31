我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

為何被「請喝茶」 國安部列10罪狀 內容包山包海

記者黃雅慧／綜合報導
中國國安部發文提醒十種會被「請喝茶」的主要情形。（取自國安部網站）
中國國安部發文提醒十種會被「請喝茶」的主要情形。（取自國安部網站）

隨著北京當局日益重視國家安全，被國安機關「請喝茶」已成為中國網上敏感詞。對此，中國國安部30日在官方公眾號上，具體列出十種被國安人員請去喝茶的情形，但內容幾乎是包山包海。

十種「喝茶」狀況分別是：

一、涉嫌危害國家安全犯罪。

二、實施間諜行為或幫助行為，即明知他人實施間諜行為，為其提供訊息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助，或者窩藏、包庇。

三、未落實反間諜安全防範主體責任。

四、違反涉及國家安全事項的建設項目許可，因為國家安全機關對在安全控制區域內違法新建、改建、擴建建設項目的，有權責令改正。

五、拒不配合調查間諜行為。

六、非法獲取或持有國家祕密，因國家祕密依照法定程序確定，在一定時間內只限於一定範圍的人員知悉的事項，其製作、傳遞、使用、複製、保存等均有嚴格規定。

七、非法生產、銷售、持有、使用間諜器材，因為比如暗藏式竊聽、竊照器材、突發式收發報機、一次性密碼本、密寫工具等生產需要主管部門確認。

八、洩露反間諜和情報工作的國家祕密。

九是違反限期出境等決定。

十、實施間諜行為以外的危害國家安全行為。

中國國安部並提醒，除以上10種常見情形外，「其他任何危害國家安全的行為也將受到法律制裁」。國家安全機關嚴格依照「國家安全法」、「反間諜法」、「國家情報法」、「刑事訴訟法」等法律法規行使權力。

間諜 刑事訴訟

上一則

美商會：11%會員指港歡迎外企程度減 「別再喊國安了」

下一則

「寵物寄養」農曆年價格水漲船高 VIP房1天357元

延伸閱讀

為何會被「請喝茶」？中國國安部列10種情況

為何會被「請喝茶」？中國國安部列10種情況
香港啟動基本法23條立法諮詢 李家超稱不涉及「送中」

香港啟動基本法23條立法諮詢 李家超稱不涉及「送中」
曾錯過007 亨利卡維爾「阿蓋爾」用怪造型圓特務夢

曾錯過007 亨利卡維爾「阿蓋爾」用怪造型圓特務夢
彈劾梅奧卡斯 眾院國安委員會公布指控：拒遵法律、破壞公信

彈劾梅奧卡斯 眾院國安委員會公布指控：拒遵法律、破壞公信

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」