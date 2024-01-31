「寵物寄養」農曆年價格水漲船高 VIP房1天357元

廣西南寧一寵物酒店內，正在度假的貓咪享受著服務。（中新社資料照片）

中國今年春運期間估有90億人次出遊，家中寵物卻只能留守，很多人選擇寄養。然而，寵物店的寄養服務在農曆年水漲船高，VIP房一天高達357元（人民幣，下同，約50美元）。

中國之聲報導，隨著春節臨近，多地的寵物門店寄養服務正面臨「一窩難求」。在北京的一家寵物店，店長金豔說，店裡現在已經有8隻貓和4隻狗預約了春節寄養，店內寄養位置已經不多，需要提前預約。

金豔稱，工作日一天80元，春節期間一天100元；洗澡是單收費的，需要看狗的大小情況。

而除了這類門店寄養，還有一種更高端的寄養方式，即寵物樂園，來滿足寵物日常玩樂和訓練的需求。在一家萌寵門店裡，工作人員稱，他們有一家專門的寵物狗寄養樂園，為寵物狗提供3種不同大小、不同價位的房型，且現在春節期間很多房型已經基本約滿，春節期間相關費用漲幅在50%左右。

工作人員：「咱們是有自己的寄養樂園，春節期間，普通間只剩一兩間了，普通房就是大概4平方米的小隔間，小型犬是一天192元。還有陽光房、VIP房。陽光房是一個9平方米左右的房間，小型犬節假日是一天252元。VIP房帶獨立小院，小型犬節假日是一天357元。」