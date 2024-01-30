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統治猴群10年 峨眉山老猴王爭霸戰落敗險死 留救助點養老

中國新聞組／北京30日電
手術後的老猴王「德彪」。（取材自紅星新聞）
手術後的老猴王「德彪」。（取材自紅星新聞）

在四川峨眉山洗象池，老猴王「德彪」曾一度統治這裡的猴群十餘年。直到去年12月，年近「古稀」的德彪在猴王爭霸戰中敗陣，身負重傷險喪命。樂山市野生動物救助點近日透露，經過兩場手術，德彪已轉危為安，但無法返回峨眉山猴群了，將留在野生動物救助點「養老」。

紅星新聞報導，洗象池是峨眉山著名景點之一，位於峨眉山海拔2070公尺處。除了有美景，洗象池還棲居一群野生猴子。為穩定猴群的社會結構，猴群會選出一位身體強壯、戰鬥力最高的成年公猴擔任首領，「德彪」就曾是這裡的猴王。

「峨眉山猴子屬於藏酋猴，是國家二級保護動物。」四川省醫學科學院四川省人民醫院實驗動物研究所養殖研究室負責人周亮說，猴子是群居動物，很多猴子把母猴留在種群，公猴多了後，會把一部分公猴攆出去。身為流浪公猴，到了發情期就會挑戰其他族群的猴王，挑戰成功，它就成為猴王。

手術後的的老猴王「德彪」。（取材自紅星新聞）
手術後的的老猴王「德彪」。（取材自紅星新聞）

周亮指出，「衛冕」失敗的老猴王下場一般很淒慘，可能會被打死、打殘廢。被打傷的猴王在沒有救援的情況下，99%以上的可能會死掉，因為猴群遵循的就是大自然優勝劣汰的規律。

「『德彪』大概20歲，相當於人類70歲左右。」已過「古稀之年」的老猴王「德彪」在這場猴王爭奪戰中落敗，身負重傷，險些喪命。熱心網友發現「德彪」受傷的情況後，及時通報峨眉山景區管委會和樂山市野生動物救援點，前往救援並送醫。

經臨床檢查：「德彪」的頸部、背部發現有6處外傷，1處開放性骨折傷。特別是右大腿處骨折，骨頭尖銳的斷面，直接戳穿了大腿的肌肉和皮膚，暴露在外，可以說是慘不忍睹。

老猴王「德彪」先後經歷兩場手術。（取材自紅星新聞）
老猴王「德彪」先後經歷兩場手術。（取材自紅星新聞）

在經歷兩場手術後，現在德彪的傷口恢復得非常好，待它完全康復後將由專家評估鑑定，如果不適合放歸野外，它可能會一直待在救助點「養老」度過餘生。

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