豫大學生扮「錦衣衛」高鐵站迎客 挨轟無知：毫無文化

河南為打造旅遊大省，由00後大學生扮成明朝錦衣衛，在高鐵站裡迎接到站的回鄉民工或旅客。(取材自洛陽網)

中國多地拚觀光 出奇招，河南 出動一群「00後」大學生扮成明朝錦衣衛在高鐵站迎接返鄉旅客。不過，卻招致網上一片負評，稱錦衣衛在歷史上聲名狼藉，「無知太可怕」、「不讀歷史、毫無文化」。更有媒體評論，城市行銷、宣傳完全受制於「熱搜式思維」，質疑地方宣傳在「急」什麼。

本報系聯合報報導，近日洛陽地鐵 龍門高鐵站，出現一群穿著飛魚服的帥哥錦衣衛，以及著漢服的嬌俏小公主，在地鐵月台或高鐵出站口，與乘客熱情互動和派發小禮品，見有女乘客便大喊「神都洛陽恭迎公主殿下回城」，吸引不少人駐足觀看和拍照留念。

據了解，此一活動是洛陽地鐵因應春節臨近，推出「洛陽地鐵喜迎賓」，由地鐵工作人員穿著漢服和遊客互動，並派送文創小禮品，協助洛陽文旅吸引外界注意。

另有扮演錦衣衛的周姓男子透露，自己為「00後」大學生，加入扮演錦衣衛，是希望讓回鄉過年的「務工人員下車後感到溫暖」。

不過，網友對洛陽用「錦衣衛」做主題感到奇怪，因為錦衣衛是明朝的秘密警察和情報機構，在歷史上是濫用權力、酷刑審訊、政治迫害、貪汙腐敗、製造恐怖氣氛的象徵。有網友稱，「活動組織者想到用錦衣衛來送暖，創意確實另類！」更有人批評「錦衣衛和衣錦還鄉有什麼關係」、「沒好好讀過書的大學生」。

赤焰新聞報導，1月29日下午，記者致電洛陽市文化廣電和旅遊局辦公室，工作人員回應稱，將對此事進行核實了解後，再進行回應。

隨後，澎湃新聞刊發評論文章稱，城市為更好地講述自身動足腦筋，這當然是好事。不過，隨著競爭的逐漸激烈，有些用力過度的「創意」卻有了走樣的危險。

評論指出，當城市行銷、宣傳完全受制於「熱搜式思維」，就很容易會出現劍走偏鋒的情況。 「各種出圈方式都被別的地方用過了，我還剩下什麼呢」，這時左顧右盼、心急如焚之下，不管三七二十一抓起一個就用，不花時間和精力仔細研判、論證，翻車的風險自然就會愈來愈高。

評論呼籲，不管是歡迎人返鄉也好，吸引遊客消費也罷，不管搞什麼樣的活動，背後還是要有實力做支撐。一時興起、突兀生硬的輿論「造景」，除了搏一下眼球，恐怕難以起到更大的作用。