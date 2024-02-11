「中國最後部落」雲南佤族翁丁村 每日水砲秀防祝融

原址重建後的翁丁村，每天上演水砲秀防祝融。(記者陳政錄／攝影)

中國近年積極推動鄉村振興，其中號稱「中國最後的原始部落」的翁丁村，位於號稱「世界佤鄉」的雲南省臨滄市滄源佤族自治縣，曾於2021年受祝融肆虐，上百棟干欄式茅草頂古屋毀於一旦。直到2022年底完成原址重建，重新對外開放。每天除有佤族祭祀民俗表演，還會定時噴「水砲」降溫防祝融，成為該地區推動鄉村振興、傳承少數民族文化的示範地。

佤族是一個分布區域橫跨中國、緬甸 的亞洲少數民族，主要居住在瀾滄江與薩爾溫江之間的山地。而「翁丁」在佤語中，為「雲霧繚繞的地方」，自然景觀優美，是中國迄今保存最為完整的佤族村落，包括傳統干欄式茅草屋，和佤族圖騰、寨樁、祭祀房、神林、木鼓房及手工藝作坊等，也是中國最後一個由原始社會過渡到社會主義社會的少數民族部落。

翁丁村

在雲南推動翁丁村老寨發展旅遊業，助推鄉村振興下，2018年翁丁整村易地搬遷至附近相隔約一公里的現代化新村，保留老寨原始風貌，村民可透過入股分紅、到老寨景區上班等獲益。但2021年2月突發大火，導致上百座傳統茅草屋被毀，後經歷原址重建和升級改造，並安置「水砲」，定時灑水保濕、降溫，成為一大特色。

據翁丁村黨總支書記肖文軍指出，為實現新村、老寨功能互補，老寨以展示佤族非遺文化和傳統生活習俗為主，現有約490人居住的新村，將成為兼具各旅遊服務業態的現代化生活空間，帶動村民創收。

勐遠城子村每年舉辦摸魚節，傳承漁文化。(記者陳政錄／攝影)

雲南西雙版納、滄源等少數民族聚集地近年也積極推動鄉村振興工作。例如西雙版納勐臘縣關累鎮勐遠城子村，為發揮傣族先民「漁」文化，已舉辦兩屆鄉村旅遊文化節暨捕魚節，累計遊客超過5.7萬人次，全村有56間民宿 、6間飯店。

班鴿自然村同樣地處山谷中，周邊自然岩壁風景如畫。(記者陳政錄／攝影)

而在滄源市滄源佤族自治縣糯良鄉的班鴿自然村，同處「世界佤鄉」。「班鴿」是佤語愛情棲息地的意思，村內有被稱為「愛情樹」的董棕樹成雙成對，還有崖畫、天坑、國畫長廊、司崗里溶洞等景觀。

芒見自然村種植大片稻米，每年新米節，是稻穀成熟，喜慶豐收，品嚐新米的日子。圖為正在收割中的稻田。(記者陳政錄／攝影)

另，臨滄市耿馬傣族佤族自治縣勐撒鎮芒見自然村的「新米節」也吸引遊客前來稻田中的木棧道上打卡；同在耿馬縣的賀派鄉澤安新村，則是透過石斛等中藥材種植、加工等方式，實現家門口就業 ，改善收入。