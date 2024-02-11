中國「最佛」省份浙江 境內擁寺廟4057座

擠滿年輕人的靈隱寺。（取材自都市快報橙柿互動）

中國年輕人近來興起「寺廟旅遊」，據統計，中國目前共有約3.3萬間佛教寺院，主要集中在南方地區，被譽為「東南佛國」的浙江省以4057座寺廟高踞榜首，成為中國「最佛」省份；福建、江西分別以3396座、3260座寺廟位居第二、三名。有趣的是，浙江不僅寺廟最多，同時也是道觀最多的地方，還有諸多古剎，吸引年輕人來此打卡及求姻緣。

據文匯報引述國家宗教事務局最近的一次統計顯示，藏傳佛教大省，西藏和青海分別有1786座寺廟和801座寺廟，在寺廟排名並不算靠前，但按照人口來看，卻是寺廟資源最豐富的地區。西藏每100萬人擁有561座寺廟，青海每100萬人擁有137座寺廟，以絕對優勢占據頭兩名。

浙江多寺廟與歷史上當地統治者的推崇，以及相對優越的經濟、文化環境有關。1000多年前的東漢末年，佛教東傳進入浙江；魏晉南北朝時期「衣冠南渡」，學術中心轉移到南方，加上隋唐五代時期統治者對佛教的推崇，令佛教逐漸發展。吳越國時期有「杭之俗，佛於錢氏結廬遍人境」記載，可見其時佛教之興盛，吳越國被稱為「東南佛國」，也成為今天浙江省的稱譽。

江心寺。（取材自微博）

杭州法喜寺。（取材自新黃河）

浙江的古剎名寺多不勝數，如杭州靈隱寺、法喜寺、被稱為「海天佛國」的普陀山、傳說與「濟公」有關的國清寺等。但浙江寺廟最多的城市是以經商聞名的溫州，溫州歷史上是文化、宗教興盛的地方，因此留下許多寺廟、道觀、教堂建築。據統計，溫州有超過1400座寺廟，不僅在浙江省內排第一，也是中國寺廟數量最多的城市，以始建於唐代的江心寺、妙果寺為代表。

江心寺佛龕。（取材自溫州新聞網）

浙江不僅是中國寺廟最多的省份，同時也是道觀最多的地方，共有1659座道觀，遠高於第二名的江西省（1010座）和湖南省（955座）。