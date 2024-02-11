上海70年老店「北京百貨商店」 面臨拆遷打烊

北京百貨商店外景。（取材自新民晚報）

上海市有家「北京百貨商店」，是上海市民，尤其老年人熟悉的百貨公司，也是「愛心助老特色基地」。假領頭、蛤蜊油、湯婆子等在當地已銷聲匿跡的老字號品牌，幾乎都可在這30多平方米的店內找到，這也使這家近70年歷史的老字號百貨公司歷久不衰。不過因當地將進行動遷徵收，老店恐因此消失。當地街道辦表示，將努力協助「北京百貨商店」傳承下去。

據新民晚報報導，當年比肩的數不清的百貨公司紛紛打烊，由65歲的「上海爺爺」張樂華經營的「北京百貨商店」卻依舊堅強地「活著」，特色就是賣的是外面買不到的小眾商品，比如，假領頭、蛤蜊油、平角褲都是張樂華定牌特製，推陳出新，改進工藝，滿足高品質的需求。「全上海他家的假領頭如果說第二，沒人敢說第一。」張樂華的友人吳桂生說。

貨架上「老骨董」琳瑯滿目。（取材自新民晚報）

「做生意先做人。」吳桂生感慨，張樂華一直是熱心腸、有求必應，每次社區搞公益活動，總是率先舉手報名；每年敬老節都給養老院 發重陽糕，考慮到老人牙口不好，後來改送大蛋糕等，當年這裡還是上海市首批「愛心助老特色基地」。

北京百貨商店。（取材自新民晚報）

張樂華說，「北京百貨商店」面臨不保不是第一次。2003年，位於石門二路140號的「北京百貨」也因拆遷恐消失，在靜安區政府幫忙下搬遷至現址。今年初，合作夥伴撤櫃一度要「關門」，張樂華也熬下來了。有人勸他放手，張樂華搖頭說，他有著不能放下的牽掛：「店關了，老人們哪能辦？我對他們要有交代。」

「假領頭」是鎮店之寶，許多人慕名而來。（取材自新民晚報）

這一次，同樣的難題又橫在眼前。2023年12月13日早上，房東 置業集團張宅物業公司寄來通知：因動遷徵收，限一個月內搬離。張樂華想在附近換個地方再營業，但周邊寸土寸金，何去何從？張樂華想起父親曾告訴他的「一輩子只做一件事。」決定堅持爭取。

靜安區石門二路街道管理辦負責人則表示，老店所在位置納入了石門二路170弄及周邊零星舊城區改建項目，「還是要拆的」，但街道方面也會積極努力「把老張的作風和這家老字號一直傳承延續下去」。