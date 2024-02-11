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江蘇徐州「寶藏刑警」 3年追回1座博物館

中國新聞組／北京11日電
江蘇省徐州市公安局刑警支隊刑警丁力。（取材自新華每日電訊）
江蘇省徐州市公安局刑警支隊刑警丁力。（取材自新華每日電訊）

刑警以偵辦刑案為天職，不過任職於江蘇省徐州市公安局刑警支隊的刑警丁力，因為對文物的熱愛，自學相關知識成為專職打擊文物犯罪的幹員。他不僅建立盜墓者數據資料庫，對作案手法進行大數據對比，還主導開發了涉文物犯罪的資料平台，三年來追回的文物，足可匹敵一座中型博物館的藏品。

據新華每日電訊報導，三年間，由丁力獲取線索或參與指導破獲盜墓、販賣文物等案件260多起，繳獲文物保守估算超過1.3萬件，經鑑定明確為國家一級的文物11件，抓獲盜墓、販賣文物犯罪嫌疑人230名，包括兩名公安部A級通緝犯。

在丁力追繳回來的文物中，特別讓他引以為傲的是萬崇德的墓誌銘。（取材自新華每日電訊...
在丁力追繳回來的文物中，特別讓他引以為傲的是萬崇德的墓誌銘。（取材自新華每日電訊）

從警26年，今年50歲的丁力癡迷於文物考古，家裡地下室收藏了約1.3萬冊各類文物考古專業書籍和學術著作，從小嗜好收集各式各樣的古錢幣。他說：「文物是歷史的見證與載體。當你深入了解一座城市的歷史，你會越發熱愛這座城市，越發想將那些散失的文物追回。」

在丁力追繳回來的文物中，有一樣雖並非級別最高，但特別讓他引以為傲，就是萬崇德的墓誌銘。萬崇德是徐州歷史名人萬年少的父親，墓誌銘共1990字，記載事項填補了徐州地方文獻空白，校正了引用多年的「萬年少年譜」中的諸多錯誤，起到了補史、證史、糾史的作用。

丁力曾從一個工藝品直播間裡，與甘肅警方聯手破獲「2·22」特大倒賣文物案，繳獲文物數千件和數以萬計的古錢幣；從徐州一家骨董店裡一個弓形器挖出震驚文物、考古界的「呂清山案」，這也是徐州市公安局追繳文物種類最廣、跨年代最長、數量最大、等級最高的案件。

2010年，臥牛山楚王墓遭遇盜掘。丁力主動對接文物考古部門，逐步建立了盜墓者數據庫，再進行大數據對比，真就讓他篩選出臥牛山楚王墓盜墓案主要犯罪嫌疑人韓某。他並主導開發了打擊涉文物犯罪的資料平台「禦金行者」，在期刊上發表「反盜墓論文」，藉運用現代刑偵技術，讓散失的珍貴文物重見天日。

從「刑事偵查」跨界到「文物」又跨界到「大數據」，丁力被許多同行讚為「跨界高手」、「寶藏刑警」。丁力說，他很想收個徒弟，要像他一樣愛好文物，更要能守住底線、邊界。

丁力（右二）與考古專家一起研究文物。（取材自新華每日電訊）
丁力（右二）與考古專家一起研究文物。（取材自新華每日電訊）

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