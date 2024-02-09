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醫聖張仲景故鄉…河南省南陽打造千億全產業鏈

中國新聞組／北京9日電
張仲景雕像，醫聖手拿山茱萸，腰間繫葫蘆，在伏牛山上採藥行醫。（取材自中國青年網）
張仲景雕像，醫聖手拿山茱萸，腰間繫葫蘆，在伏牛山上採藥行醫。（取材自中國青年網）

在中國多地被傳財政拮据之際，一座地級市正打造千億全產業鏈。河南省南陽市是醫聖張仲景的故鄉，也是「世界艾草之鄉」，當地善用自身優勢，打造中醫文化品牌，推出「定製藥園」、「中醫藥＋」等創新舉措，預計到2030年，當地中醫藥產業年產值將達到千億規模。

據大公報報導，2021年起，南陽就確立了打造「全球中醫聖地、全國中醫高地、全國中醫藥名都」的戰略目標，並推出多項具體舉措，包括打造河南省省轄市第一、輻射豫鄂陝毗鄰地區的龍頭中醫院；加快復建張仲景國醫大學；籌建張仲景實驗室；建設張仲景中醫藥科創園；至2025年，培育2家年產值超30億元、5家年產值超5億元的中藥企業，15家年產值超億元的艾草企業，推動1到2家優質企業上市。

南陽能有「打造千億產業鏈」的底氣，源自當地中醫藥產業悠久的發展歷史，以及厚實的基礎。

醫聖祠文化園區一區效果圖。（取材自中國青年網）
醫聖祠文化園區一區效果圖。（取材自中國青年網）

在第一產業方面，南陽境內可確定的中藥材有2400餘種，其中道地名優藥材50餘種，中藥材資源佔全國的20%；高質量中藥材種植面積提升至190萬畝，更以艾草以及南召辛夷、西峽山茱萸與天麻、桐柏桔梗、社旗板藍根等為主的中藥材基地著名。

但要在全國中藥產業中「領跑」，還必須要有自身獨特的競爭力。南陽的「祕訣」在於兩點：一是品質可靠可溯，二是產品定向定製。

以品質可靠可溯而言，當地通過建立中藥材品質追溯體系，推進中藥材生產質量管理規範（GAP）實施，並建成了一批「道地藥材生態種植基地」，例如目前與北京同仁堂等中國大型藥企合作共建了20多個以銷定產的「定製藥園」，逐漸形成了穩定、可靠的產業體系。

在中游的中醫藥生產上，以仲景宛西製藥、福森藥業為代表的現代中藥企業，已發展到55家，其中獲GMP認證的中藥企業30家。通過開展新藥研發、中藥大品種二次開發，南陽實現了產業質效提升。

南陽正在建設的「醫聖祠文化園」。（取材自南陽發布）
南陽正在建設的「醫聖祠文化園」。（取材自南陽發布）

在第三產業上，當地積極實施「中醫藥＋」計畫，過去兩年規畫三個中醫藥康養片區，並訂定在海外地區開設中醫優勢病種連鎖店的目標，推動中醫藥服務國際化發展。

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