俄客赴中國東北度周末 小籠包雞蛋堡最受歡迎

許多俄羅斯遊客打包小籠包帶回家。（取材自中國日報／視覺中國圖）

2023年9月開始，綏芬河口岸正式恢復中俄免簽旅遊團隊通關業務。目前，每日進出境遊客穩定在2100人次以上，這個東北小城，如今是俄羅斯 遊客短期出行和就醫的熱門目的地。與綏芬河同樣受俄羅斯人喜愛的中國邊境城市黑河，距離俄羅斯布拉戈維申斯克市僅幾百米的距離，吸引愈來愈多俄羅斯人來這裡逛早市和購物，小籠包雞蛋 堡和特產等最受捧。

「旅遊團隊免簽之後，來到綏芬河特別方便，這裡的購物環境，包括酒店、餐廳都有很大的改善，我們非常喜愛這個地方。」一位俄羅斯教師丹妮婭這樣說

據文匯報報導，綏芬河佳途國際旅行社經理鄒海霞說，「現在從俄羅斯來綏芬河的遊客非常多，基本上是來綏芬河四天三晚的旅遊團，平均每天可接三到四個團隊。」綏芬河公路口岸四季通關，俄羅斯人非常喜歡到這裡度過周末，花很少的錢卻可以玩得很「嗨」。

黑河早市十分火爆，每個早餐攤幾乎都有俄羅斯人排隊。（中新社）

來自俄羅斯烏蘇里斯克的熱尼婭，今年已67歲，自2017年開始，她每年都要到綏芬河市人民醫院看中醫，治療頸椎和腰椎等疾病。她說，「綏芬河市人民醫院設備先進、醫師醫術精湛，我很喜歡這裡的醫院。」

綏芬河市跨國醫療旅遊也迎來黃金季。當地醫院設置對俄醫療旅遊接待室，配備專職翻譯陪同檢查，並專門為俄羅斯跨國醫療遊客設計了幾百元至幾千元人民幣不等的體檢套餐。針灸、推拿等中醫理療技術受到大量俄羅斯民眾的青睞。綏芬河市人民醫院健康體檢科主任劉錫明介紹，去年9月以來已為5000餘俄羅斯患者診療。

與綏芬河同樣受俄羅斯人喜愛的中國邊境城市黑河，與俄羅斯布拉戈維申斯克市並稱「中俄雙子城」，兩地最近直線距離僅幾百米，坐船幾分鐘可抵。隨著黑河市成為中國首批沿邊對外開放城市，邊境口岸城市逐漸恢復以往熱度。

綏芬河出入境邊防檢查站裡等待通關的俄羅斯遊客。（取材自今日綏芬河報）

東北的早市以物美價廉聞名，如今已經發展成為旅遊打卡點。除了本地人，很多俄羅斯人也來逛早市，許多商家都掛起了中俄雙語招牌。熱氣騰騰的小籠包、冒著油泡的油條、嫩滑的豆腐腦成為俄羅斯人的最愛。

正大口咬著被譽為中國式漢堡的雞蛋堡的俄羅斯遊客斯維塔說，「太好吃了，我很喜歡來黑河遊玩，特別是到這個大市場，這裡準備了很多的美食，在俄羅斯是吃不到的。」