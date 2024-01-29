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收春晚邀請 重慶7歲腦癱童豆豆「走到」現場感動網友

中國新聞組／北京29日電
豆豆開始上小學了。（取材自央視新聞）
豆豆開始上小學了。（取材自央視新聞）

重慶女孩豆豆在2歲時被確診為腦癱，醫師曾診斷她「再也站不起來」，但如今她不僅已經能獨立行走，近日還收到央視總台「春晚等著你」的邀請函，除夕夜時將作為觀眾，出現在春晚現場。

重慶晨報報導，7歲的豆豆收到邀請函時十分激動，戴著龍頭帽笑得合不攏嘴，開心說「去北京！去看春晚！」豆豆的母親楊鳳透露，她和豆豆26日搭飛機趕到北京參加彩排，「這是我們第一次來北京，也是豆豆第一次坐飛機，她興奮得不得了！」楊鳳聲音裡也帶著激動。

據報導，豆豆因早產出生時缺氧缺血導致運動神經損傷，2歲時被確診腦癱，曾被醫師診斷終身無法站立。但豆豆父母不放棄，2018年10月起帶著她進行康復訓練；兩年前，楊鳳上傳了豆豆挑戰自己穿衣服的視頻。視頻裡，豆豆因穿衣動作很慢，一直和媽媽說對不起，也因此讓很多網友認識到豆豆。

在父母的陪伴和自己的努力下，豆豆5歲學會獨立行走，並進入幼兒園學習；去年8月底，6歲的豆豆又順利升入小學，成為一名小學生。豆豆當時得知可以去上小學時滿臉笑意，「我還以為人家不要我呢」，堅強的豆豆還會安慰媽媽說，「看吧媽媽，努力了就有收獲的。」

從不會爬到爬起來，從站起來到能夠行走，在無數網友的見證下，勵志的女孩憑借她的堅韌和勇敢，一步一步走到春晚的現場。

豆豆受訪時不小心摔倒，但樂觀的她不哭不鬧，站起來後笑著說：「提前拜年了」。記者問她害不害怕摔倒？豆豆則開朗表示，「不害怕，因為我已經摔習慣了。」

豆豆收到「春晚等著你」邀請函。（視頻截圖）
豆豆收到「春晚等著你」邀請函。（視頻截圖）
豆豆得知可以去上小學時滿臉笑意，「我還以為人家不要我呢」。（取材自央視新聞）
豆豆得知可以去上小學時滿臉笑意，「我還以為人家不要我呢」。（取材自央視新聞）
豆豆已經學會了獨立行走。（取材自央視新聞）
豆豆已經學會了獨立行走。（取材自央視新聞）

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