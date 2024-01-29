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上海返湖北過年 母子「騎行700公里」 拍片記錄點滴

中國新聞組／北京29日電
張嬴娟母子倆騎行700公里，從上海出發要回湖北老家過年。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
張嬴娟母子倆騎行700公里，從上海出發要回湖北老家過年。（極目新聞／圖片由受訪者提供）

今年春節，36歲的張嬴娟決定帶著上小學的兒子吉米從上海出發，騎行700公里回湖北黃岡老家過年。期間，他們因天寒陰雨，被迫在華氏39.2度低溫裡在路邊露營，以保溫瓶裡的熱水泡麵取暖；吉米在一盞小小的露營燈下做英語寒假作業，或是開心得拿石頭打水漂，從未抱怨。騎行的艱難與一個個珍貴的瞬間，都記錄著這對母子這次獨特旅行的溫馨與感懷。

極目新聞報導，張嬴娟表示，疫情結束後，她就迫不及待地想帶著兒子吉米開始長途騎行，「吉米才上小學，有一點點胖，但他挺喜歡運動，對騎行也不排斥」，她不想讓兒子老在房內打遊戲，等到寒假開始就決定帶著他從上海出發騎行之旅。

據報導，母子二人原本打算花12天到達目的地湖北黃岡老家，張嬴娟說，從上海出發時天氣晴空萬里，沒想到接下來幾天會遇到天寒陰雨。她說，第四天從無錫新吳區出發往常州方向走時，外面只有華氏39.2度，一邊刮著狂風，毛毛雨一邊打在臉上，接下來幾天降到零下，吉米腳上穿了三雙羊毛襪還是凍得腳發麻，只能提前結束到酒店放熱水泡腳。

兩人好不容易到達江蘇省常州市武進區洛陽鎮的東序村，張嬴娟詢問村委會能否有地方露營。村民指了附近的一個亭子，兩人鋪上防潮墊、安裝帳篷，換上乾燥衣物，用保溫壺裡的熱水泡了泡麵，配上午餐肉，即便有點克難，但張嬴娟說，「當時那個環境下，她已經很滿足了。」睡前，吉米還在一盞小小的露營燈下做英語寒假作業。

張嬴娟用影片記錄母子倆的旅途點滴，她說，「我們並不趕路，吉米和我在路邊碰到什麽都感覺很新奇。」灑農藥的無人機、低空飛行的飛機、路邊的一株蒲公英，都成為母子二人難忘的記憶。

旅途中，吉米表現出了遠超年齡的堅韌和毅力，張嬴娟說，接下來要進入山區，他們馬上要面臨第三大困難——爬坡，「這幾天雖然也挺苦，但吉米沒有抱怨。他一直還是挺開心的。有時候騎車比我還有勁。」

吉米在露營帳篷裡讀英語。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
吉米在露營帳篷裡讀英語。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
兩人攜帶的行李。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
兩人攜帶的行李。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
風雨中母子倆在路邊露營。（極目新聞／圖片由受訪者提供）
風雨中母子倆在路邊露營。（極目新聞／圖片由受訪者提供）

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