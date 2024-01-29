近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

上海市區一家星巴克 成為退休 老人與圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被30至40人占據，一占就是一整天。星巴克向棋友提出兩點要求：一是保持安靜，二是希望大家能點個單。

澎湃新聞報導，棋友韓軍說，這裡是自發形成的「據點」，棋友中有圍棋教師、業餘小提琴演奏者、股民、律師、退休人員等，他們通常會在周一、周四、周六的下午1點半來到這裡「捉對廝殺」。

棋友中有很多人都是因為韓軍才知道了這個能下棋的地方。一位首次來這裡下棋的大學生說，上海少有適合下圍棋的地方，在網上看到視頻後慕名而來，覺得這裡下棋氛圍很好。「90後」的圍棋教師王小姐覺得，在此下棋是一個成本很低的娛樂項目，「買一杯咖啡 ，就可以一個下午甚至到晚上都在這裡」。

但人來得多了，就會吵鬧。星巴克門市的壓力也很大，就提了兩點要求，第一，下棋時安靜一點，因為有一些看書或複習功課的顧客會抱怨；第二，希望大家盡量都能點個單。

韓軍觀察說，有次下棋結束後，一半以上的人埋了單，但有10多人沒埋單。他自己則是每次都會點一杯25元的茶飲。另一位棋友吳齊能接受，也認為有必要，「畢竟借了人家的場所」。