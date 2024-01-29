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1.4億人瘋玩摜蛋遊戲 成中國金融圈社交密碼

中國新聞組╱北京29日電
湖北宜昌一所學校要求學生寒假人人都要學會打「慣蛋」。(取材自瀟湘晨報)
湖北宜昌一所學校要求學生寒假人人都要學會打「慣蛋」。(取材自瀟湘晨報)

中國商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，全國愛好者達1.4億人，有媒體形容這是投資界「向上社交」的重要能力，有取代高爾夫成為金融圈人士娛樂首選、成為通殺各界的新晉「社交密碼」之勢，甚至有學校將「摜蛋」定為教程，還要求學生寒假「人人學會打慣蛋」。上海27日成立摜蛋運動協會，由東方財富董事長其實擔任第一屆理事會會長，其身家估計超過400億元(人民幣，下同，約56億美元)。

來源：YouTube

每日經濟新聞及澎湃新聞報導，「摜蛋」遊戲發源於江蘇淮安，尤以安徽和江蘇最為流行，去年以來迅速從江蘇走紅到全中國，從體制內官員流行到投資圈，目前全中國有1.4億人玩此遊戲。2022年底，競技摜蛋被納入第5屆全國智力運動會表演項目。

「摜蛋」撲克牌遊戲在中國商界高層及相關的官員之間流行，標誌了外資減少投入中國後，中國投資圈「國產化」的趨勢。報導引述投資人說，以前是「德州撲克+紅酒」，現在則進入了「摜蛋+茅台酒」的時代。

摜蛋的社交屬性在金融圈特別受歡迎。上海安徽商會秘書處負責人譚潔敏曾受訪說，商會裡一些老闆有時不太願意參加社交活動，但如果組織摜蛋遊戲，他們可以在現場坐上一天。

去年8月，路透曾報導摜蛋遊戲正席捲中國企業界，部分原因是中國與最大貿易夥伴美國關係日益緊張，導致外資來源受限。一名遊說政府注資半導體、國防相關計畫的楊姓投資銀行家表示：「官員們都愛玩這遊戲，所以我們就陪著一起玩。」

而從德州撲克、高爾夫到摜蛋，從美元基金強勢到人民幣基金崛起，金融圈追捧的社交工具演變，本質是由市場和出資人結構的變化所決定。換句話來說，摜蛋背後，其實是投資行業的大洗牌。

值得注意的是，湖北宜昌一所學校宣布將把「摜蛋項目」定為校本教程，同時還給學生們布置一項特殊寒假作業，要求他們人人學會打摜蛋。為此，校方特製了一批專用撲克道具，作為禮物發給全體師生。

全中國有1.4億人瘋玩「摜蛋」，2022年底，競技摜蛋還被列為第5屆全國智力運動...
全中國有1.4億人瘋玩「摜蛋」，2022年底，競技摜蛋還被列為第5屆全國智力運動會表演項目。(新華社)

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