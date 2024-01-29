王家衛「繁花」行銷保證 上海1美食外送訂單漲300%

隨著電視劇「繁花」火爆，本就須排隊才能購買的國際飯店西餅屋，現在排隊人龍更長。（記者謝守真／攝影）

由香港名導王家衛執導的電視劇「繁花 」，近期在中國颳起一波上海旋風，帶動當地旅遊與消費商機。在中國經濟消費持續不振的情況之下，凡與「繁花」有關吃的喝的用的商品均成為時下「最爆款」。中國官媒28日刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，透過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+周邊」消費成長。

據中國國務院 主辦的「經濟日報」報導，「繁花」在一開播時，迅速成為上海老百姓熱議的話題之一，穩居收視率榜單前列，該劇目前雖已播畢，但影響力仍持續升溫，同時，更帶動城市文旅熱，甚至延伸到現實生活中的消費熱；劇中常出現的上海美食包括排骨年糕、蝴蝶酥、上海泡飯等供不應求，和平飯店、黃河路、外灘27號等劇中地標也一躍成為上海最夯打卡點。

「繁花」走紅帶動的各領域消費熱潮，也被形容為「行銷教科書」。

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因夯劇「繁花」，實現人氣與銷售的雙重提升。（記者謝守真／攝影） 由於電視劇「繁花」影響力持續升溫，苔聖園的十字路口成為民眾最熱門打卡點。圖為「繁花」裡「至真園」的原型「苔聖園」。（記者謝守真／攝影）

此外，報導提到，不僅各類上海古美食成為粉絲打卡留念的目標，同款產品線上線下雙重「爆單」。據美團外送數據顯示，「繁花」開播以來，排骨年糕成為平台搜尋頂流，搜尋量暴漲937%、外送訂單量周比上漲300%，泡飯外賣訂單量也暴漲150%。

而在旅遊上，報導引述旅遊平台攜程指，自該劇開播以來，關鍵字「上海」、「跟著繁花遊上海」在平台上的搜尋熱度也高居不下，上海私家團、跟團遊產品預訂單量也供不應求。小紅書上亦可見到不少「繁花之上海逛吃」等攻略。

一名來自廣東的遊客表示，因為電視劇「繁花」，「我想來上海感受一下劇中滬上兒女的人生際遇，感覺自己置身於上世紀90年代的老上海。劇中提到的美食、劇中人物去過的地方，都讓我迫不及待去打卡體驗」。他表示，以前也來過上海，但如今最火的黃河路，非常值得再「進行一次Citywalk」，不僅能更深入地了解劇情，還能感受老上海的魅力。

對此，報導指出，要讓影視劇持續帶動消費，需要不斷深耕文化土壤，打造高水準影視矩陣，吸引相關人才入駐，不斷推動城市影視文化產業向前向上發展。基於此，才能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視＋周邊」消費成長。

另一方面，分別由上海文藝出版社、長江文藝出版社出版的「繁花」、「繁花（批註本）」的銷售數字一路成長，部分書店甚至售罄。日前「繁花」舞台劇 在上海的演出正式售票，僅僅3小時就賣破人民幣200萬元（約27.8萬美元）。