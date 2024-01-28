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南京博物院「羽人戲龍磚畫」1塊磚疑裝反 旋轉後更自然

中國新聞組／北京28日電
網友通過修圖軟件將畫面反轉後的結果，左邊是調整前，右邊是調整後。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
網友通過修圖軟件將畫面反轉後的結果，左邊是調整前，右邊是調整後。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

南京博物院館中展覽文物「羽人戲龍磚畫」，近日被遊客質疑有一塊磚似乎裝反了，該磚的顏色比旁邊的磚更深，且磚上的紋路和旁邊的磚也不契合，他將相關內容拍成視頻發到抖音上求助，有網友幫忙將將這塊磚上下旋轉180度，結果磚畫看起來更流暢、更自然。有專家認為，這塊磚確實放反了。

上游新聞報導，一名喜歡歷史的旅遊博主陳先生（化名）近日在南京博物院遊覽時，發現館中展覽文物「羽人戲龍磚畫」第一排有一塊磚顏色比附近的磚更深，且磚上的紋路和旁邊的磚也不契合，懷疑是裝反了。於是他將相關內容拍成視頻發到抖音上求助，希望有人能幫忙修圖，驗證一下他的猜測。

陳先生（化名）覺得南京博物院一塊磚畫裝反了。 （取材自上游新聞／受訪者供圖）
陳先生（化名）覺得南京博物院一塊磚畫裝反了。 （取材自上游新聞／受訪者供圖）

有網友幫忙將原圖修圖調整之後，發現將這塊磚上下旋轉180度，看起來磚畫更流暢、更自然。有網友認為：「可能是搬運安裝時裝反了」，也有網友根據「畫龍點睛」的故事猜測，「是不是古人故意拼錯的？如果倒過來，龍就活過來飛走了。」

看到有網友幫忙將深色磚調轉180度，磚畫反而更自然的結果，陳先生表示：「目前我已經預約了博物院文物講解老師，見面後會詳細跟大家介紹，是無意裝錯還是特意有說法的為之。」

南京博物院一名工作人員表示：「這幾天有遊客提出這個問題，我們已經向上面反應了，具體什麽回覆暫時還不知道，可能需要一段時間才知道是什麽情況。」

揚子晚報報導，中國古蹟遺址保護協會、中國文物學會會員方青松認為，這塊磚確實放反了，但是否古人當時就砌反了？原因有待核實。

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