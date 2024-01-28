我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約旅遊冒險展拚疫後觀光 400多業者參展 亞洲景點熱門

議員提案零售業安全法 紐約市商家怨燒錢

雖「離死亡非常近」 京東前副總蔡磊不放棄 再捐1億研究漸凍症

中國新聞組／北京29日電
蔡磊夫婦宣布再捐助1億元人民幣，用於漸凍症研究。（取材自微傅）
蔡磊夫婦宣布再捐助1億元人民幣，用於漸凍症研究。（取材自微傅）

因罹患漸凍症稱自己「離死亡已經非常近了」的京東集團前財務副總裁蔡磊，在微博宣布與妻子將再捐助1億元（人民幣，下同，約1400萬美元），用於支持漸凍症基礎研究、藥物研發、臨床醫療等科研項目，並歡迎相關領域科學家、醫師、生物醫藥公司和臨床醫院等加入團隊，快速撬動50乃至100個以上漸凍症基礎研究和藥物研發的早期推進，他並稱自己將持續投入公益資金，上不封頂。

來源：YouTube

極目新聞報導，2019年秋天，41歲的蔡磊被確診漸凍症，在生物醫療技術突飛猛進的今天，治癒率依舊為0。絕大多數患者將在二到五年內迎來生命終點。但蔡磊不甘於此，他習慣了挑戰和玩命付出。兩個月後，他決定以自身為武器，和漸凍症抗爭到底。

「決戰」漸凍症，蔡磊組建科研團隊研發藥物，每天工作16個小時以上。新的一年，蔡磊說要相信「相信的力量」，希望「破冰」事業有更新的進展。

在微博長文中，蔡磊寫道：「我深知，1億元對於攻克漸凍症依然遠遠不夠，但是作為公益性資金，卻可以快速撬動50乃至100個以上的漸凍症基礎研究和藥物研發的早期推進。我將持續增加公益資金的可能投入，上不封頂。資金主要來源為『破冰驛站』直播間所得、攻克漸凍症慈善信托、『相信』一書稿酬所得、愛心人士的支持等，不足部分將由我和家庭提供」、「在這條艱難的破冰創業之路上，我們需要更多志同道合的夥伴攜手同行，參與的人越多，科研突破和生命救治的希望就越大。我將持續進行人才的招聘，歡迎有情懷有決心的人士加入團隊。」

對此，有網友表示「我也是漸凍人患者，完全感受到了那種心酸與無奈，我們除了堅強別無選擇，我也做好了最後準備，跟紅十會辦理了遺體器官捐獻協議，希望能為醫學科研帶去一點幫助」、「加油蔡總！相信你一定能堅持把病魔戰勝」。

微博

上一則

最長49天… 多家企業除夕放假 提前催出春運人潮

延伸閱讀

董宇輝新紀錄 4小時賣8萬套「人民文學」

董宇輝新紀錄 4小時賣8萬套「人民文學」
京東告阿里巴巴二選一壟斷 獲賠人民幣10億元

京東告阿里巴巴二選一壟斷 獲賠人民幣10億元
電商內戰 京東告「二選一」壟斷一審勝訴 阿里要賠10億

電商內戰 京東告「二選一」壟斷一審勝訴 阿里要賠10億
中國電商內戰…京東告贏阿里巴巴 獲賠10億人民幣

中國電商內戰…京東告贏阿里巴巴 獲賠10億人民幣

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜
為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘