雖「離死亡非常近」 京東前副總蔡磊不放棄 再捐1億研究漸凍症

蔡磊夫婦宣布再捐助1億元人民幣，用於漸凍症研究。（取材自微傅）

因罹患漸凍症稱自己「離死亡已經非常近了」的京東集團前財務副總裁蔡磊，在微博 宣布與妻子將再捐助1億元（人民幣，下同，約1400萬美元），用於支持漸凍症基礎研究、藥物研發、臨床醫療等科研項目，並歡迎相關領域科學家、醫師、生物醫藥公司和臨床醫院等加入團隊，快速撬動50乃至100個以上漸凍症基礎研究和藥物研發的早期推進，他並稱自己將持續投入公益資金，上不封頂。

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極目新聞報導，2019年秋天，41歲的蔡磊被確診漸凍症，在生物醫療技術突飛猛進的今天，治癒率依舊為0。絕大多數患者將在二到五年內迎來生命終點。但蔡磊不甘於此，他習慣了挑戰和玩命付出。兩個月後，他決定以自身為武器，和漸凍症抗爭到底。

「決戰」漸凍症，蔡磊組建科研團隊研發藥物，每天工作16個小時以上。新的一年，蔡磊說要相信「相信的力量」，希望「破冰」事業有更新的進展。

在微博長文中，蔡磊寫道：「我深知，1億元對於攻克漸凍症依然遠遠不夠，但是作為公益性資金，卻可以快速撬動50乃至100個以上的漸凍症基礎研究和藥物研發的早期推進。我將持續增加公益資金的可能投入，上不封頂。資金主要來源為『破冰驛站』直播間所得、攻克漸凍症慈善信托、『相信』一書稿酬所得、愛心人士的支持等，不足部分將由我和家庭提供」、「在這條艱難的破冰創業之路上，我們需要更多志同道合的夥伴攜手同行，參與的人越多，科研突破和生命救治的希望就越大。我將持續進行人才的招聘，歡迎有情懷有決心的人士加入團隊。」

對此，有網友表示「我也是漸凍人患者，完全感受到了那種心酸與無奈，我們除了堅強別無選擇，我也做好了最後準備，跟紅十會辦理了遺體器官捐獻協議，希望能為醫學科研帶去一點幫助」、「加油蔡總！相信你一定能堅持把病魔戰勝」。