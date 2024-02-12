深圳書房開設「自習室」24小時為你亮燈

「百姓書房」一、二樓為圖書區及活動區，陳列約6000個品種共計2萬冊圖書。（取材自讀特新聞）

在人口密度大，外來人口多的深圳，共享空間「一座難搶」。自2023年7月起運營的「百姓書房」，提供年輕人一個私密的閱讀和休閒空間，主打「24小時為你亮著的一盞燈」，成為社交媒體中當紅的「深圳自習打卡地」，自習室座位常供不應求。另一家也是全天不打烊的「南山書房·平原軒」，則因其智慧化的全自助功能成了網紅書房。

據文匯報報導， 與傳統書店 不同，「百姓書房」不僅提供免費借閱，為周邊居民提供閱讀、休閒、自習的服務場所，還配備了會議室、心理諮詢處和水吧等。其中，「靜思房」、「時習館」自習室熱度最高。靜思房為單人自習室，總共6間，採用防窺式玻璃門，內有舒適的座椅、書桌，需掃預約碼進入；時習館為公共自習室，但設置了書桌隔斷等私密性設施。

凌晨，深南中路1033號「百姓書房」內燈光明亮。（取材自讀特新聞）

據運營方介紹，截至去年9月底，百姓書房平均每天人流量超過1000人次，自習室座位供不應求，12個自習位就已使用了3000餘人次。

「除了12個專門的自習位之外，書房還有200多個閱讀位，閱讀位是不用預約的，市民如果預約不到自習位，也可選擇直接來書房閱讀位自習。」運營方表示，一樓是24小時營業，二樓以上會在晚上9時半或者10時關門，「自習位幾乎任何時段都是高峰期，凌晨四至五時自習館還有人自習」。

自2021年2月1日正式營運至今，「南山書房·平原軒」已迎客15萬人次，總預約時長超過30萬個小時。（取材自創新南山）

另外，位於深圳市百度 國際大廈一樓的南山書房·平原軒，自2021年2月1日試運行，是南山區第一家智慧化公益書房，提供24小時服務，市民全程自助，一切手續都在手機上完成。書房分為兩層，每層樓都有休閒閱讀區和「一座難搶」的沉浸式閱讀區，其中休閒閱讀座位27席，沉浸式閱讀座位21席。

胡先生的居住地距平原軒兩公里，每天早上9時到下午6時，從事自由職業的胡先生都會來到書房學習和辦公，「在深圳這樣一個快節奏的城市有一個學習的公共場所實在難得，讓自己慢下來、專心思考。這裡不僅查找資料學習方便，而且注意力更集中，辦公的效率更高，另外也省下了租用辦公場地的費用。」他說，「現在競爭激烈，年輕人只有不斷學習充電，才能夠走更遠的路」。