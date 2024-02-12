我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

深圳書房開設「自習室」24小時為你亮燈

中國新聞組／廣州12日電
「百姓書房」一、二樓為圖書區及活動區，陳列約6000個品種共計2萬冊圖書。（取材自讀特新聞）
「百姓書房」一、二樓為圖書區及活動區，陳列約6000個品種共計2萬冊圖書。（取材自讀特新聞）

在人口密度大，外來人口多的深圳，共享空間「一座難搶」。自2023年7月起運營的「百姓書房」，提供年輕人一個私密的閱讀和休閒空間，主打「24小時為你亮著的一盞燈」，成為社交媒體中當紅的「深圳自習打卡地」，自習室座位常供不應求。另一家也是全天不打烊的「南山書房·平原軒」，則因其智慧化的全自助功能成了網紅書房。

據文匯報報導， 與傳統書店不同，「百姓書房」不僅提供免費借閱，為周邊居民提供閱讀、休閒、自習的服務場所，還配備了會議室、心理諮詢處和水吧等。其中，「靜思房」、「時習館」自習室熱度最高。靜思房為單人自習室，總共6間，採用防窺式玻璃門，內有舒適的座椅、書桌，需掃預約碼進入；時習館為公共自習室，但設置了書桌隔斷等私密性設施。

凌晨，深南中路1033號「百姓書房」內燈光明亮。（取材自讀特新聞）
凌晨，深南中路1033號「百姓書房」內燈光明亮。（取材自讀特新聞）

據運營方介紹，截至去年9月底，百姓書房平均每天人流量超過1000人次，自習室座位供不應求，12個自習位就已使用了3000餘人次。

「除了12個專門的自習位之外，書房還有200多個閱讀位，閱讀位是不用預約的，市民如果預約不到自習位，也可選擇直接來書房閱讀位自習。」運營方表示，一樓是24小時營業，二樓以上會在晚上9時半或者10時關門，「自習位幾乎任何時段都是高峰期，凌晨四至五時自習館還有人自習」。

自2021年2月1日正式營運至今，「南山書房·平原軒」已迎客15萬人次，總預約時...
自2021年2月1日正式營運至今，「南山書房·平原軒」已迎客15萬人次，總預約時長超過30萬個小時。（取材自創新南山）

另外，位於深圳市百度國際大廈一樓的南山書房·平原軒，自2021年2月1日試運行，是南山區第一家智慧化公益書房，提供24小時服務，市民全程自助，一切手續都在手機上完成。書房分為兩層，每層樓都有休閒閱讀區和「一座難搶」的沉浸式閱讀區，其中休閒閱讀座位27席，沉浸式閱讀座位21席。

胡先生的居住地距平原軒兩公里，每天早上9時到下午6時，從事自由職業的胡先生都會來到書房學習和辦公，「在深圳這樣一個快節奏的城市有一個學習的公共場所實在難得，讓自己慢下來、專心思考。這裡不僅查找資料學習方便，而且注意力更集中，辦公的效率更高，另外也省下了租用辦公場地的費用。」他說，「現在競爭激烈，年輕人只有不斷學習充電，才能夠走更遠的路」。

以「24小時為你亮著的一盞燈」為理念，深圳市黨群服務中心二期「百姓書房」面向市民...
以「24小時為你亮著的一盞燈」為理念，深圳市黨群服務中心二期「百姓書房」面向市民免費開放。（取材自深圳特區報）

百度 書店

上一則

京味舊書展 來報國寺享淘書之樂

下一則

流落海外40載 西周國寶「豐邢叔簋」回家了

延伸閱讀

足球／C羅深圳賽事突取消 中國球迷包圍飯店喊「出來道歉」

足球／C羅深圳賽事突取消 中國球迷包圍飯店喊「出來道歉」
大秀中文「你好」 C羅來了 深圳千名球迷接機

大秀中文「你好」 C羅來了 深圳千名球迷接機
黃仁勳中國區年會穿大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣、不是AI吧？

黃仁勳中國區年會穿大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣、不是AI吧？
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣