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北京成為千園之城 加冕國家森林城市

中國新聞組／北京12日電
永定河自1996年斷流以來，2023年首次實現全年全線有水。圖為日前航拍的門頭溝王平鎮段永定河景觀。（取材自北京晚報）
永定河自1996年斷流以來，2023年首次實現全年全線有水。圖為日前航拍的門頭溝王平鎮段永定河景觀。（取材自北京晚報）

經過多年來展開的造林綠化以及水資源調度等工程的努力，首都北京市日前被國家林業和草原局正式授予「國家森林城市」稱號；全市公園總數達1065個，也使北京成為名副其實的「千園之城」。另常年水量不足的首都母親河永定河，近日也實現斷流27年來首次全年全線有水。

據北京日報報導，2016年，北京啟動森林城市建設，在全國率先編制實施了相關規畫。隨著24項指標全部達到國家標準並順利通過驗收，國家林業和草原局於1月5日舉行新聞發布會，正式授予北京市「國家森林城市」稱號。

近年來，北京陸續開展了兩輪百萬畝造林綠化工程，林海蔓延，綠道聯通，2012年以來，全市累計新增綠化243萬畝，森林覆蓋率由2012年的38.6%提高到44.8%，城市總規確定的「一屏、三環、五河、九楔」市域綠色空間結構基本形成。最新數據顯示，全市公園總數達1065個，北京成為名副其實的「千園之城」。

而穩定健康的森林生態系統，奠定了北京建設生物多樣性之都的綠色基底。據統計，全市現有維管束植物2088種，陸生野生動物608種，其中鳥類達515種，北京已成為生物多樣性最豐富的大都市之一。

另據北京晚報，水利部表示，2023年，在流域有關方面共同努力下，永定河自1996年斷流以來，首次實現全年全線有水，水量調度工作取得突破性進展。近日，水利部印發了「2024年度永定河水量調度計畫」，2024年預計通過流域外引調水向永定河生態補水3.25億立方米。

永定河是首都北京的母親河，是推進京津冀協同發展戰略實施的生態廊道，也是國家水網建設骨幹水資源配置通道，其戰略地位和功能作用極其重要。2023年通過建立調度預警、周會商機制，採取精細化調度、小流量下泄等方式，克服了水資源量不足等不利因素影響，維持永定河全線有水狀態。

2023年年底，受強冷空氣影響，永定河全線結冰。至此，永定河實現全線有水和河道冰期相銜接，完成全年全線有水目標任務，這也是永定河自1996年斷流以來，首次實現全年全線有水，標誌著永定河水量調度工作取得突破性進展。

溫榆河公園是北京綠化隔離帶的重要節點。（取材自北京日報）
溫榆河公園是北京綠化隔離帶的重要節點。（取材自北京日報）

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