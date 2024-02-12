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京味舊書展 來報國寺享淘書之樂

中國新聞組／綜合報導
古舊書展銷活動日前在北京西城區報國寺舉行。（本報資料照片）
古舊書展銷活動日前在北京西城區報國寺舉行。（本報資料照片）

「看看這套歷史書籍價格很划算」、「『葫蘆兄弟』連環畫還有1987年版呢」，近日，「舊書新知·讀書報國」古舊書展銷活動在北京西城區報國寺舉行，男女老少紛前來感受淘書之樂。

本次活動涵蓋古舊書展銷、名家分享與簽售、文創精品展示、兒童跳蚤市場、親子漢服研學和國風cosplay打卡等豐富內容。在主打的古舊書專區，上萬種精品古舊書分門別類、整齊碼放，文學名著、歷史典籍、人物故事、自然科學、人文地理等各種類型一應俱全，還有古籍善本、珍本孤本等精品展示。

中國書店帶來的古籍善本均附帶二維碼，「三國志」在書櫃裡展陳，輕掃二維碼，同治九年正月金陵書局印行等版本資訊一目了然。

在孔夫子舊書網展位，無論是舊書還是古籍善本都頗有人緣，孔夫子舊書網業務總監趙愛軍鼓勵讀者一定要親手翻翻舊書，才能真正感受經歷歲月沉澱後書頁的特別質感。

不少來淘書的書迷興致勃勃地穿梭在各個攤位間，時而埋頭找書，時而與攤主交流，不一會兒手裡就疊起了好幾本書。一位「90後」書迷說，「我是第一次來舊書市場，發現太好逛了，淘到了一些老版的文學書」。

除了古舊書，現場還能淘到不少寶貝。連環畫專題吸足眼球，海內外經典連環畫同台亮相，勾起很多人的懷舊記憶。文創精品展區推出綜合體驗展區，手作、手帳等時下熱門文創吸引不少年輕人駐足，也帶動更多年輕群體走近古舊書。

此外，兒童跳蚤市場為孩子們搭建了一個舊物迴圈平台，讓他們充分感受知識分享的樂趣；親子漢服研學通過講述漢服知識和禮儀，傳遞背後的文化內涵；國風cosplay打卡將書法、古箏、琵琶、二胡等巧妙融合，展示傳統文化的魅力。

親子 書店 書法

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