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最長49天… 多家企業除夕放假 提前催出春運人潮

中國新聞組／北京28日電
春運啟動，旅客在深圳北站排隊檢票乘車，準備返鄉或出遊。(新華社)
春運啟動，旅客在深圳北站排隊檢票乘車，準備返鄉或出遊。(新華社)

農曆春節將屆，今年中國官宣春節假期為連休八天，不含除夕。不過多家企業近來陸續自行宣布「除夕放假且不占用調休額度」，使得春節假期延長到了九天，還有農場放假達49天。假期延長也提前催出了春運人潮，26日首日全社會跨區域人員流動量1億8935.2萬人次，環比增長9.5%，比2023年同期增長19.7%。除夕火車票已秒光，多條國內航線機票僅剩商務艙。

據上游新聞報導，國務院辦公廳發布的2024年春節假日安排，2月10日（初一）至17日（初八）放假調休，但不包含除夕。2月4日、2月18日兩個星期日都上班，但鼓勵各單位安排職工在2月9日（除夕）休息，於是「壓力」給到了各單位的領導，「你單位宣布除夕放假了嗎」話題近日多次衝上微博熱搜，引發網友熱議。

多家企業也從善如流，近日先後宣布除夕放假。字節跳動打響「第一槍」，且不占用調休額度，目前包括騰訊、美團、新浪、網易、滴滴、海爾集團等企業都已宣布除夕放假。河南發布春節放假安排是2月10日（初一）至17日（初八），當地已有多家公司發布通知明確除夕放假，更有多家公司從2月2日（北方小年）就進入春節假期。

此前，「張雪峰公司2月放18天假只上7天班」登上微博熱搜，更狠的要數陜西西安一農場，自1月1日至2月18日共計放假49天。

超長春節假期也催出了春運人潮。據央視新聞，26日春運第1天，全社會跨區域人員流動量1億8935.2萬人次，環比增長9.5%，比2023年同期增長19.7%，比2019年同期增長6.7%。其中鐵路客運量1106.3萬人次比2023年同期增長78%；民航客運量206.6萬人次比2023年同期增長111.8%。除夕前兩日熱門返鄉線路火車票已秒光，國內航線機票預訂量超2600萬張，多個旅遊航線除夕僅剩商務艙。

多種交通工具及設施也在這次春運首日「首秀」。東航4架C919大飛機全部投入春運，執行京滬、滬蓉兩條航線十航班，累計承運旅客1274名。另據新華社，「復興號」家族新成員投用於濟南站開往威海、威海開往菏澤等方向的列車；全國首個下穿機場和地鐵的時速350公里高鐵車站天府機場站、亞洲特大型綜合交通樞紐廣州白雲站都首度加入運輸。

微博 國務院 地鐵

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