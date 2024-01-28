中國農村男青年婚戀難 多地祭「紅娘獎」 最高1000元

為疏解農村男青年的婚戀難題，廣東、陝西、河南 省多地陸續祭出「紅娘獎」，只要撮合結婚就給予最高人民幣1000元（約140美元）的介紹費。但輿論與專家都指出，此舉治標不治本。

新黃河報導，廣東河源市龍川縣鐵場鎮鐵東村日前公布的激勵辦法稱，因該村男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年人婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年早日完婚，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，村委會給予600元介紹費予以獎勵。該辦法2024年2月9日起執行，試行三年。

廣東茂名市電白區旦場鎮青福村公布的激勵辦法也稱，為發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年人早日完婚。經該村相關會議研究決定，凡給村30歲以上（含）男性未婚青年介紹配偶並最終完成登記結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵。該辦法自1月20日起執行。

澎湃新聞報導，在各地早前實踐中，陜西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊明確：2024年1月1日起，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵。

據報導，在陝西省安康市，嵐皋縣提出的獎勵辦法稱，凡透過鎮村推薦，縣級審核，進入愛滿嵐皋婚戀服務公益中心註冊的紅娘志願者均為獎勵對象，獎勵標準以雙方領取結婚證為依據，每牽線成功一對，按照每對1000元發放獎勵，每年每人最高獎勵可達5000元。

另外，河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會2023年初發出的「關於成立大齡男青年紅線團的啟事」稱，為需要解決婚姻問題的28歲以上大齡男青年提供婚戀服務，村裡28歲以上村民均可成為紅線團成員。村委會擬每年拿出2萬元獎勵給牽線人，每撮合一對成親結婚，村委會獎勵牽線人1000元。

針對多地推出紅娘激勵方案，河南官媒大河網刊發評論文章指出，這區區的幾百上千元獎勵並沒有太大的吸引力。要想解決農村男青年「結婚難」，「現金獎勵紅娘」是一個治標不治本，甚至連標都很難治的舉措，必須透過更深入的治本之策來應對。

廣州大學社會學系教授姚華松在「南方農村報」上撰文指出，要從根本上解決鄉村男青年婚戀難問題，還是得積極發展鄉村經濟，讓各種就業 機會近在咫尺，留得住男性，也留得住女性。