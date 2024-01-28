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15省去年GDP未達標 黑龍江包尾 藏、瓊、內蒙增速前3

中國新聞組／北京28日電
中國29省（區、市）公布去年經濟增長成績單，其中15省GDP未達標。圖為自動化造車廠。（路透）
中國29省（區、市）公布去年經濟增長成績單，其中15省GDP未達標。圖為自動化造車廠。（路透）

中國已有29省（區、市）公布了2023年經濟增長成績單及2024年GDP增速目標，其中15省去年GDP未達標，部分省分的實際GDP增速與目標數值相差明顯。目前多省已公布今（2024）年GDP成長目標，整體在4.5%至8%。美媒稱絕大部分省市下調了今年GDP增長目標，但要達標仍難度不小。上海市長龔正也形容想達到增速目標5％，「必須奮力兩跳」。

經濟觀察報報導，截至26日，除湖北、新疆外，已公布的29省（區、市，以下簡稱「省」）成績單中，在增速方面，15個省份跑贏全國GDP增速（5.2%），其中西藏、海南、內蒙古GDP增速排行前三，遼寧GDP增速十年來首次超過全國平均增速。

廣東、河南等15個省分則未能實現2023年GDP增速目標，尤其黑龍江、江西、湖南、河南的實際GDP成長率與目標值相差明顯；黑龍江原設定6%，實際僅2.6%與2022年持平，GDP增速位於全國倒數第一，且是連兩年未達標。

河南2023年設定的GDP成長率目標值為6%，實際僅4.1%，增幅為GDP前14省最低。以往GDP總量長年居中國第五的河南，去年被四川超越，成長率已連續四年低於全國均值。

排名方面，相比於2022年，河南、安徽、重慶排名均下跌一位。連續35年居首的廣東成為全國首個GDP突破13兆元的省份，排行第二的江蘇省擁有的GDP兆之城增至五座。

報導說，目前已有27省公布今年GDP成長目標，整體介於4.5%至8%，其中24省GDP成長率的目標設定在5%至6%之間，10省設定5%，7省設定5.5%，另7省設定6%。經濟第一大省廣東設定目標5%；天津設定目標最低約4.5%，已是連續3年設定目標在全國墊底。

上海去年GDP增長5%未達標（5.5%以上），今年目標設在5%，澎湃新聞引述上海市長龔正昨表示，實現5%目標「有信心、有底氣」；要達成目標也要經過努力，「必須奮力一跳甚至奮力兩跳」。

中央社報導，中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，從經濟大省訂定的今年GDP成長目標來看，顯示經濟大省在提振經濟方面也面對不容忽視的壓力，還需更努力克服困難。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生則認為，如果中央經濟工作會議提出的系列政策舉措都能落地，今年能達5%的GDP增速，明年增速會繼續前進。

美國之音報導指出，多數省市設定今年GDP增長目標低於去年，尤其是12個債務負擔沉重的省區。顯示今年中國經濟要恢復至新冠病毒大流疫之前的水平並不樂觀。 路透引述中國決策圈內人士估計，中國今年經濟增長目標可能還會設在5%左右，原因是房地產衰退及民營企業弱勢還會繼續，國內消費疲軟將繼續拖累經濟增長。

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