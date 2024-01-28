廣州放寬住房限購令 北京、上海、深圳跟進機率增大

在中央表態各城市可因地制宜調整政策後，廣州27日宣布放寬120平方米以上住房限購。專家解讀，這體現了各地方政府房地產調控自主權的增加，其他三個一線城市放寬機率也增大。（中新社）

在中央表態各城市可因地制宜調整政策後，廣州27日宣布放寬120平方米以上住房限購。易居研究院研究總監嚴躍進解讀，這展示了對改善型住房的需求進一步放鬆，不過120平方米以下仍維持「房住不炒」與改善剛需的適當管控和平衡。此外，廣州的政策宣布，也體現了各地方政府房地產 調控自主權的增加，其他三個一線城市放寬機率也增大。

中國住建部26日召開城市房地產融資 協調機制部署會，會議指出，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

澎湃新聞報導，廣州市人民政府辦公室27日隨即在官網發布「關於進一步優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」，其中提到，要優化調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上住房，不納入限購範圍。

通知也說，在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房併辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在廣州市存量房交易系統取得房源信息編碼並掛牌計畫出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數；對於有合併不動產權證明書條件的房屋，購屋人可申請移轉登記業務、合併登記業務一同辦理；商服類別物件不再限定轉讓對象。

廣州打響一線城市限購鬆綁第一槍，北上深會跟進嗎？易居研究院研究總監嚴躍進嚴躍進稱，「在放鬆樓市調控政策方面，去年下半年以來，廣州每次都在一線城市中打頭陣。以此來看，其他三個一線城市放鬆限購概率也在增大。」

另據財聯社報導，事實上，上一輪一線城市鬆綁潮即是從廣州開始的。2023年8月30日，廣州宣布執行「認房不認貸」政策，打響一線城市「認房不認貸」第一槍，隨後，深圳、上海、北京相繼跟進。