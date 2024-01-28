我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

中國12月工業利潤年增16.8% 連5月正增長

記者陳宥菘、葉文義／綜合報導

中國國家統計局最新發布，2023年規模以上工業企業利潤人民幣7兆6800多億元（約1兆美元），比2022年減少2.3%，連續第二年下降。不過，去年12月工業利潤年增16.8%，為連續第五個月正增長，顯示企業獲利環境已有所改善。

統計局工業司統計師于衛寧指出，從年內走勢看，工業利潤從去年1至2月分年減22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利潤降幅大幅收窄。分季看，1、2季度工業利潤年比分別下降21.4%、12.7%，3、4季分別成長7.7%、16.2%，利潤由降轉增，並實現較快成長。從各月增速看，自8月以來，規上工業企業獲利連續5個月實現正成長。

數據顯示，2023年規上工業營業收入年增1.1%，其中，第4季營業收入年增3.2%，成長速度比第3季加快2.9個百分點。去年國營控股企業利潤人民幣2兆2600多億元，年減3.4%；股份制企業利潤人民幣5兆6700多億元，年減1.2%；外商及港澳台商投資企業利潤1兆7900多億元，年減6.7%；私人企業利潤人民幣2兆3400多億元，年增2%。

于衛寧表示，市場需求逐漸恢復，工業生產穩定回升，產銷銜接狀況持續改善，帶動工業企業營收成長。當前工業經營規模維持擴張態勢，呈現較強韌性，為企業獲利持續恢復創造有利條件。

與此同時，企業成本上升壓力有所緩解，促進利潤恢復。于衛寧分析，企業生產銷售持續增長，規模效應不斷增強，疊加原材料價格降幅大於工業品出廠價格降幅等因素，共同推動企業單位成本回落。

利潤 投資

上一則

同學未回禮 山西女霸氣追回500元結婚禮金 網：幹了我想幹的

下一則

中日互相指控 侵入釣島領海

延伸閱讀

金正恩罕見認經濟「令人寒心」 北韓官媒也報導

金正恩罕見認經濟「令人寒心」 北韓官媒也報導
舊金山財政縮減 天價垃圾桶計畫喊停

舊金山財政縮減 天價垃圾桶計畫喊停
百年袖珍城市 信號山五臟俱全

百年袖珍城市 信號山五臟俱全
意法半導體上季業績不如預期 本季營收恐下滑15%

意法半導體上季業績不如預期 本季營收恐下滑15%

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜