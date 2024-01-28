中國12月工業利潤年增16.8% 連5月正增長

中國國家統計局最新發布，2023年規模以上工業企業利潤 人民幣7兆6800多億元（約1兆美元），比2022年減少2.3%，連續第二年下降。不過，去年12月工業利潤年增16.8%，為連續第五個月正增長，顯示企業獲利環境已有所改善。

統計局工業司統計師于衛寧指出，從年內走勢看，工業利潤從去年1至2月分年減22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利潤降幅大幅收窄。分季看，1、2季度工業利潤年比分別下降21.4%、12.7%，3、4季分別成長7.7%、16.2%，利潤由降轉增，並實現較快成長。從各月增速看，自8月以來，規上工業企業獲利連續5個月實現正成長。

數據顯示，2023年規上工業營業收入年增1.1%，其中，第4季營業收入年增3.2%，成長速度比第3季加快2.9個百分點。去年國營控股企業利潤人民幣2兆2600多億元，年減3.4%；股份制企業利潤人民幣5兆6700多億元，年減1.2%；外商及港澳台商投資 企業利潤1兆7900多億元，年減6.7%；私人企業利潤人民幣2兆3400多億元，年增2%。

于衛寧表示，市場需求逐漸恢復，工業生產穩定回升，產銷銜接狀況持續改善，帶動工業企業營收成長。當前工業經營規模維持擴張態勢，呈現較強韌性，為企業獲利持續恢復創造有利條件。

與此同時，企業成本上升壓力有所緩解，促進利潤恢復。于衛寧分析，企業生產銷售持續增長，規模效應不斷增強，疊加原材料價格降幅大於工業品出廠價格降幅等因素，共同推動企業單位成本回落。