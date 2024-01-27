重慶淫片主角 雷政富減刑出獄吃火鍋

網路上流傳的雷政富與朋友聚會圖片。（視頻截圖）

2012年「重慶不雅視頻案」男主角、時任北碚區委書記雷政富，因受賄被判13年，因在獄中「表現良好」已獲減刑提前出獄，日前並被拍到他在海南與朋友聚餐的照片。雷政富當年因與18歲情婦床戰12秒短片流出被爆受賄入獄，曾被戲稱「12秒換刑13年」。

來源：YouTube

綜合封面新聞、南方都市報報導，有自媒體博主在25日晚發帖附帶雷政富與朋友聚會的照片指雷政富已刑滿出獄，該照片是雷政富刑滿釋放後拍攝，聚會地在海南某地，參與聚會的人員都曾在重慶北碚區工作過。今年66歲的雷政富於2007年3月至2012年11月在北碚區擔任過區長、書記等職。

其中一張近景照片中，雷政富神態輕鬆，略微消瘦但仍帶著笑意，與朋友交談；另外一張全景照片顯示大概有10人在火鍋店聚會，照片左下角表明拍攝時間為2024年1月25日中午12點。

重慶市監獄 管理局證實，雷政富因為減刑，已於日前執行完刑期後出獄。雷政富在獄中曾三次提出減刑申請，分別於2015年和2018年獲得兩次減刑，共計19個月；2017年因贓物款未退清，法院裁定不予減刑。此前媒體曾報道雷政富的羈押期到2026年1月31日截止，如按減刑19個月計算，雷政富的出獄時間應在2024年6月底。

2012年11月23日，因網路上流傳出雷政富與18歲情婦床戰12秒的「不雅視頻」，63小時後，雷政富被重慶市委免去北碚區委書記職務。2013年6月，重慶市第一中級人民法院以受賄罪判刑13年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產30萬元（人民幣，下同，約4.22萬美元），追繳雷政富受賄贓款316萬餘元上繳國庫。雷不服上訴。2013年9月，重慶市高級人民法院終審維持一審判決。

回顧案情，2008年2月14日情人節，雷政富應約來到重慶金源酒店與情婦「周曉雪」第五次見面，第三次開房，但進飯店房間不久即被重慶永煌集團公司法定代表人肖燁等人「捉姦」，雷政富從此陷入被精心布局的「仙人跳」迷局。2012年11月20日，自稱人民監督網記者的朱瑞峰將雷政富與「周曉雪」的性愛影片透過網路公布，重慶警方將相關嫌疑人抓捕歸案。