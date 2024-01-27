我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

紐約法拉盛華人超市頻遭竊每月損失數萬 警免費檢查安防盲點

重慶淫片主角 雷政富減刑出獄吃火鍋

中國新聞組／北京27日電
網路上流傳的雷政富與朋友聚會圖片。（視頻截圖）
網路上流傳的雷政富與朋友聚會圖片。（視頻截圖）

2012年「重慶不雅視頻案」男主角、時任北碚區委書記雷政富，因受賄被判13年，因在獄中「表現良好」已獲減刑提前出獄，日前並被拍到他在海南與朋友聚餐的照片。雷政富當年因與18歲情婦床戰12秒短片流出被爆受賄入獄，曾被戲稱「12秒換刑13年」。

來源：YouTube

綜合封面新聞、南方都市報報導，有自媒體博主在25日晚發帖附帶雷政富與朋友聚會的照片指雷政富已刑滿出獄，該照片是雷政富刑滿釋放後拍攝，聚會地在海南某地，參與聚會的人員都曾在重慶北碚區工作過。今年66歲的雷政富於2007年3月至2012年11月在北碚區擔任過區長、書記等職。

其中一張近景照片中，雷政富神態輕鬆，略微消瘦但仍帶著笑意，與朋友交談；另外一張全景照片顯示大概有10人在火鍋店聚會，照片左下角表明拍攝時間為2024年1月25日中午12點。

重慶市監獄管理局證實，雷政富因為減刑，已於日前執行完刑期後出獄。雷政富在獄中曾三次提出減刑申請，分別於2015年和2018年獲得兩次減刑，共計19個月；2017年因贓物款未退清，法院裁定不予減刑。此前媒體曾報道雷政富的羈押期到2026年1月31日截止，如按減刑19個月計算，雷政富的出獄時間應在2024年6月底。

2012年11月23日，因網路上流傳出雷政富與18歲情婦床戰12秒的「不雅視頻」，63小時後，雷政富被重慶市委免去北碚區委書記職務。2013年6月，重慶市第一中級人民法院以受賄罪判刑13年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產30萬元（人民幣，下同，約4.22萬美元），追繳雷政富受賄贓款316萬餘元上繳國庫。雷不服上訴。2013年9月，重慶市高級人民法院終審維持一審判決。

回顧案情，2008年2月14日情人節，雷政富應約來到重慶金源酒店與情婦「周曉雪」第五次見面，第三次開房，但進飯店房間不久即被重慶永煌集團公司法定代表人肖燁等人「捉姦」，雷政富從此陷入被精心布局的「仙人跳」迷局。2012年11月20日，自稱人民監督網記者的朱瑞峰將雷政富與「周曉雪」的性愛影片透過網路公布，重慶警方將相關嫌疑人抓捕歸案。

據重慶警方調查，「周小雪」的真名叫趙紅霞，趙紅霞供述願意拍攝不雅視頻是被肖燁的花言巧語所欺騙，還有經濟利益的驅使。而這些情節類似的「捉姦案」發生多次，都是由肖燁等人主導，最早在2006年，包括雷政富在內重慶共有21名黨員幹部涉及不雅錄影。

重慶不雅視頻案主角雷政富。（取材自南方都市報）
重慶不雅視頻案主角雷政富。（取材自南方都市報）

監獄

上一則

中法建交60週年 馬克宏告訴習近平：法中更需要攜手前行

下一則

養頭80豬花18億？ 華中農大教授研究疑造假 網：科研費被豬吃了？

延伸閱讀

新年圍爐火鍋 選用行銷世界50國的「塔牌」龍口粉絲

新年圍爐火鍋 選用行銷世界50國的「塔牌」龍口粉絲
龍年迎春年節展 攤位介紹：開心火鍋 炭火烤串

龍年迎春年節展 攤位介紹：開心火鍋 炭火烤串
地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停

地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停
醜到無語…重慶地鐵出入口被吐槽像公廁 營運方承諾改善

醜到無語…重慶地鐵出入口被吐槽像公廁 營運方承諾改善

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處