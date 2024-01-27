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今年春運發生結構性變化 80%擬自駕出行 4架C919迎首秀

中國新聞組／北京27日電
春運首日，成都東站候車大廳內人頭攢動。（取材自紅星新聞）
春運首日，成都東站候車大廳內人頭攢動。（取材自紅星新聞）

中國新冠疫情平穩後第一個常態化春運昨啟動，官方表示，今年春運發生了結構性變化，預計跨區域人員流動的90億人次中，有高達80％是自駕車出行，估計有72億人次自駕返鄉，比去年30億人次大增1.4倍，創下春運史上自駕車出行數量新高，高速公路將超負荷。另在民航方面，東方航空旗下四架C919國產大飛機也將迎來春運「首秀」。 

紅星新聞報導，今年春運自1月26日至3月5日，為期40天。國鐵集團客運部負責人表示，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特點。

不過在國新辦日前就2024年春運形勢及工作安排舉行的新聞發布會上，綜合運輸春運工作專班副組長、交通運輸部副部長李揚表示，今年春運發生了結構性變化，傳統營業性運輸，包括鐵路、公路、民航、水運客運出行人次預計18億人次，其餘80%都將是自駕車出行。

也就是說，總的90億人次的流動中，有72億人次屬於自駕車出行。這一變化也讓自駕車出行創歷史新高。

據預測，春運期間全國公路網日均流量和單日峰值流量將均創歷史新高，整個春運流量的峰值將出現在2月17日，即春節假期的最後一天（正月初八）。預計高速公路峰值將達到6520萬輛，這是春運期間路網平均車流量的1.75倍左右。其中，客車的流量峰值將達到6270萬輛。

另在民航方面，據官方數據，民航旅客運輸量2024年春運預計將突破8000萬人次，較2019年增長9.8%，較2023年增長44.9%，有望創歷史新高。

據北京日報報導，今年春運另一個特色是，東方航空旗下的全部四架C919國產大飛機將迎來春運「首秀」，執飛京滬，京蓉航線。

自駕車 疫情 東方航空

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