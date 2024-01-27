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董宇輝新紀錄 4小時賣8萬套「人民文學」

中國新聞組／北京27日電
「人民文學」雜誌社主編施戰軍、作家梁曉聲、蔡崇達日前做客「與輝同行」直播間。（取材自每日經濟新聞）
「人民文學」雜誌社主編施戰軍、作家梁曉聲、蔡崇達日前做客「與輝同行」直播間。（取材自每日經濟新聞）

東方甄選「與輝同行」直播間創單品圖書銷量新紀錄，「『人民文學』2024年全年12期」日前開播僅15分鐘即售出2000套；開播兩個小時，直播間累計觀看人數895萬，最高在線人數近70萬；從晚8時到12時，四個小時，直播間成交共計8.26萬套、99.2萬冊。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，中國作協官網「中國作家網」近日曬出了上述成績單。這個成績，創造了東方甄選直播間單品圖書的銷量紀錄，這是董宇輝的新紀錄，也是「人民文學」的破圈。

「人民文學」雜誌社主編施戰軍、作家梁曉聲、作家蔡崇達日前做客「與輝同行」直播間，與俞敏洪、董宇輝暢談文學。這是中國頂級文學期刊首次以「帶貨」的形式出現在頂流主播的直播間。

施戰軍指出，純文學期刊年發行量10萬套非常困難，傳統訂閱渠道自然下降，流失了很多讀者。「所以我們鼓起勇氣，懷著期待，來直播間尋親、認親。但這樣的效果確實超乎我們的預料。」

董宇輝在直播間。（取材自極目新聞）
董宇輝在直播間。（取材自極目新聞）

創刊於1949年的「人民文學」是新中國第一份文學期刊，也是新中國文學的領潮者和發現者，眾多當代知名作家都是從「人民文學」起步「出道」。20世紀80年代，文學熱席卷中國。「人民文學」等純文學期刊的單月銷售量能達到百萬冊。後來，紙媒的困境幾乎成了普遍存在的現象。「人民文學」意識到該用新的方式把親人找回來，於是在2023年醞釀直播帶貨。施戰軍說，「人民文學」作者年齡跨度堪稱「八代同堂」，「希望我們『八代同堂』的讀者也越來越多」。

董宇輝說，「今天有幾十萬人看這場直播，不管這本雜誌最後訂閱量如何，但它找到了大量對文字敏感，對文學真誠又熱愛的人。」

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