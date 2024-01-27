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助力帶貨只賣1單？ 楊子、黃聖依澄清沒允諾保量

中國新聞組／北京27日電
多家廠商指控好媽媽影視、晟宸澤傳媒等聲稱請來黃聖依和楊子等名人直播帶貨，銷量不如預期卻又不退款，不過黃聖依工作室稱黃聖依和楊子已全面履行完成了合約內容。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
多家廠商指控好媽媽影視、晟宸澤傳媒等聲稱請來黃聖依和楊子等名人直播帶貨，銷量不如預期卻又不退款，不過黃聖依工作室稱黃聖依和楊子已全面履行完成了合約內容。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

上海晟宸澤廣告傳媒有限公司（下稱「晟宸澤傳媒」）聲稱找知名藝人夫婦楊子、黃聖依到網紅「表哥（覃進展）」的直播間帶貨，不過被廠商指控僅賣出一單，還沒有跟明星同框到，根本涉嫌詐騙，目前已報警。

來源：YouTube

紅星新聞報導，王女士是某臘肉品牌的負責人，2023年12月，她與「晟宸澤傳媒」簽訂合同，交了10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）的坑位費，對方承諾做兩場大主播直播帶貨+一些小主播直播帶貨，並且保1:14，也就是保底140萬元的銷售額，否則等比例退款。

合同顯示：晟宸澤傳媒提供直播帶貨服務，第一場直播時間為1月16日，由達人@表哥（覃進展）、藝人黃聖依和楊子直播；第二場的時間及藝人嘉賓待定。

不過，直播的進展沒有晟宸澤傳媒此前承諾得那麽順利。「大場直播我們的品只在早上播了2分鐘，而且只有覃進展在，沒有黃聖依和楊子。他們說我們的品下午才有同框，結果等到晚上我們的品沒有再出現過。」王女士說。

王女士說，晟宸澤傳媒曾提醒過他們爆單問題，於是他們準備了價值170萬元的臘肉產品，這些產品的保質期為180天，但最終只賣出去一單，銷售額約100餘元。他們要求解約退款，但被晟宸澤傳媒方面一拖再拖。

1月中旬，王女士趕往晟宸澤傳媒在上海市的辦公地，其辦公室內沒有員工，有經歷相似遭遇的品牌商家也在這裡蹲守。他們成立了一個群，最新統計共涉及71個商家。其中，與部分商家簽約的是上海好媽媽影視發展有限公司（下稱「好媽媽影視」）。

1月25日，黃聖依工作室發表聲明稱，黃聖依和楊子是應抖影文化傳媒（上海）有限公司邀請，作為嘉賓到@表哥（覃進展）的直播間助力推介帶貨，兩人沒有作出過任何形式的招商等授權以及任何保量等承諾，且兩人全面履行完成了合約內容。「對於任何未經授權使用黃聖依、楊子肖像或名義進行任何形式的商業活動，我方將堅決追究其法律責任。

另外，王女士說，她已經報警，警方表示，現正處於偵查階段，最長60天會有結果。

晟宸澤傳媒相關負責人王先生稱，「1月16日這一場直播數據確實不佳，」他們會嚴格按照合同執行、等比例退款，後續還會安排其他直播場次。他並稱晟宸澤傳媒和好媽媽影視兩家公司是一起的。

對於邀請楊子、黃聖依的抖影傳媒，王先生表示，這家公司是相關活動的主辦單位，而涉及電商的部分則由他們公司來辦。

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