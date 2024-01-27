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迄今全球最早 燕山又發現16.3億年前多細胞真核生物化石

中國新聞組／北京27日電
含有孢子結構的壯麗青山藻，比例尺對於A、C、D和F代表50微米。（取材自央視新聞）
含有孢子結構的壯麗青山藻，比例尺對於A、C、D和F代表50微米。（取材自央視新聞）

中國科研團隊近日在華北燕山地區16.3億年前地層中發現多細胞真核生物化石，這些保存精美細胞結構的微體化石被認為是迄今全球發現最早的多細胞真核生物化石紀錄。

央視新聞報導，這是繼2016年在燕山地區發現15.6億年前全球最早的宏體多細胞真核生物化石之後，中國科學院南京地質古生物研究所團隊在早期生命演化領域中的又一項重要突破，將多細胞真核生物出現的時間進一步提前了7000萬年。該成果1月24日在學術期刊「科學進展」（Science Advances）發表。

據報導，當今地球上形態各異的動物、陸生植物、真菌和宏體藻類都是多細胞真核生物，真核生物的多細胞化是生命向複雜化和大型化演化的必備條件，被認為是生命演化史上的重大關鍵事件之一。然而，真核生物最早何時發生多細胞化？多細胞真核生物何時在地球上開始出現？學界對這一重大科學問題並無明確的答案和證據。

已知化石證據表明，簡單的微體多細胞真核生物在距今10億年左右的地層中已經出現並開始多樣化，包括紅藻、綠藻和真菌化石等。而在更古老地層中曾經報導過的「多細胞真核化石」，因缺乏可靠的生物學證據（如多細胞結構和複雜形態），它們的多細胞特徵和真核生物屬性均存在很大的不確定性，受到普遍懷疑。

報導稱，研究團隊在長達近8年的時間內，對燕山地區多個剖面點上採集了數百件長城系頁岩樣品。通過氫氟酸和鹽酸等實驗處理，獲得大量微體化石標本。終於在河北省寬城縣翁家莊剖面長城系串嶺溝組上部，發現了微體多細胞真核生物化石。含本次報導化石的地層頂部曾報導有一層火山凝灰岩，其中的鋯石鈾-鉛同位素定年結果為16.35億年，為新發現的化石提供了直接的年齡約束。

這批發現的化石標本一共278枚，它們是由單列細胞組成的無分枝的絲狀體，絲狀體直徑20-194微米不等，最長可達860微米，無外鞘。絲狀體整體結構相對簡單，卻表現出一定的複雜性，主要體現在形態上的變化。

據報導，通過測量可以表徵絲狀體形態變化的2個比值（即單個絲狀體中細胞的直徑和長度上的變化）和絲狀體直徑大小分布頻率。結果顯示不同類型的多細胞絲狀體在形態上呈現連續過渡變化的特徵，表明它們屬於同一個物種。由於與前人在燕山中部天津薊縣地區串嶺溝組頁岩切片中報導的「壯麗青山藻」（Qingshania magnifica Yan, 1989）化石形態和大小相似，本次研究將其歸入同一個屬種。

真核生物譜系發生樹簡化圖和真核生物早期重要化石紀錄。（取材自央視新聞）
真核生物譜系發生樹簡化圖和真核生物早期重要化石紀錄。（取材自央視新聞）
串嶺溝組中發現的壯麗青山藻. 化石保存為有機質壁構成的多細胞絲狀體，顯示細胞大小...
串嶺溝組中發現的壯麗青山藻. 化石保存為有機質壁構成的多細胞絲狀體，顯示細胞大小的變化引起的絲狀體形態變化. 絲狀體直徑向一端收縮（AD, FI, K ），絲狀體直徑不變（J），保存有完整端。（取材自央視新聞）

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