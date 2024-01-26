山東臭水溝撈出8箱被盜茅台 網笑：醬香型水溝？

山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為撈上來的茅台。（視頻截圖）

隨著茅台酒的價值水漲船高，近年來偷盜茅台的相關案件屢見不鮮。日前在山東一起偷了茅台酒後卻扔進臭水溝的事件，在網上成為熱議話題。

瀟湘晨報報導，網傳視頻顯示，多位執勤民警和救援隊員在山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝現場打撈，有人乘坐著充氣船，有人拿著網子，引發周邊群眾圍觀，還有群眾欲下河「摸酒」。

山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為救援人員打撈畫面。（視頻截圖）

視頻畫面顯示，救援隊員划著皮艇在黑色的水面上打撈，原本白凈的酒瓶此刻沾滿了汙泥。一位參與現場打撈的工作人員表示，「從接到求助一直打撈到當天晚上9時多，還動用了皮划艇、抽水機。」有網友調侃道，「這次茅台和水溝聯名，成了醬香型水溝」。

據報導，菏澤市閃電志願救援中心的工作人員透露，此事涉及偷盜案件。救援隊將河道截流後，先後打撈出來共計8箱左右的茅台酒。有消息稱，當中大部分是43度茅台，還有兩箱是53度，市場價值20多萬元人民幣（約2.8萬美元），有的是拆箱扔進去的，有的是整箱扔進去的。

該工作人員介紹，「不是臭水溝，是一個水坑，水面有結冰。我們把冰敲碎後，發現水有兩到三米深，於是用抽水機將水抽走，露出底下黑色的淤泥，因此看上去有點髒」。

報導指出，工作人員稱，是三名男子從浙江偷盜後遺棄在此，還特地拍下了視頻。警方根據視頻找到了偷盜者，也找到了扔茅台酒的位置，通知他們過來打撈茅台酒。

作為享譽國內外的名酒，「8箱茅台」落入水溝的確是個不小的損失。茅台酒專賣店店員表示，「這8箱子茅台估價在7萬左右，就算全部是53度的酒，最高價值可能也就13萬」、「如果茅台酒的外包裝完好，還沒有開封的話，是完全沒問題的」。