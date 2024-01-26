我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張麗賢訪世報 展望美台關係進展

馬斯克誇讚中車企 憂輾壓全球 稱未見明顯合作機會

山東臭水溝撈出8箱被盜茅台 網笑：醬香型水溝？

中國新聞組／綜合報導
山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為撈上來的茅台。（視頻截圖）
山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為撈上來的茅台。（視頻截圖）

隨著茅台酒的價值水漲船高，近年來偷盜茅台的相關案件屢見不鮮。日前在山東一起偷了茅台酒後卻扔進臭水溝的事件，在網上成為熱議話題。

瀟湘晨報報導，網傳視頻顯示，多位執勤民警和救援隊員在山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝現場打撈，有人乘坐著充氣船，有人拿著網子，引發周邊群眾圍觀，還有群眾欲下河「摸酒」。

山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為救援人員打撈畫面。（視頻截...
山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為救援人員打撈畫面。（視頻截圖）

視頻畫面顯示，救援隊員划著皮艇在黑色的水面上打撈，原本白凈的酒瓶此刻沾滿了汙泥。一位參與現場打撈的工作人員表示，「從接到求助一直打撈到當天晚上9時多，還動用了皮划艇、抽水機。」有網友調侃道，「這次茅台和水溝聯名，成了醬香型水溝」。

據報導，菏澤市閃電志願救援中心的工作人員透露，此事涉及偷盜案件。救援隊將河道截流後，先後打撈出來共計8箱左右的茅台酒。有消息稱，當中大部分是43度茅台，還有兩箱是53度，市場價值20多萬元人民幣（約2.8萬美元），有的是拆箱扔進去的，有的是整箱扔進去的。

該工作人員介紹，「不是臭水溝，是一個水坑，水面有結冰。我們把冰敲碎後，發現水有兩到三米深，於是用抽水機將水抽走，露出底下黑色的淤泥，因此看上去有點髒」。

報導指出，工作人員稱，是三名男子從浙江偷盜後遺棄在此，還特地拍下了視頻。警方根據視頻找到了偷盜者，也找到了扔茅台酒的位置，通知他們過來打撈茅台酒。

作為享譽國內外的名酒，「8箱茅台」落入水溝的確是個不小的損失。茅台酒專賣店店員表示，「這8箱子茅台估價在7萬左右，就算全部是53度的酒，最高價值可能也就13萬」、「如果茅台酒的外包裝完好，還沒有開封的話，是完全沒問題的」。

山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為打撈現場。（視頻截圖）
山東菏澤牡丹區姚胡同村一臭水溝驚現多箱飛天茅台酒。圖為打撈現場。（視頻截圖）

上一則

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

延伸閱讀

請選用「塔牌」龍口粉絲

請選用「塔牌」龍口粉絲
醬香拿鐵暴紅後 茅台、瑞幸再推出「龍年醬香巧克力」

醬香拿鐵暴紅後 茅台、瑞幸再推出「龍年醬香巧克力」
醬香拿鐵熱賣後 茅台、瑞幸再聯手龍年「醬香巧克力」飲品

醬香拿鐵熱賣後 茅台、瑞幸再聯手龍年「醬香巧克力」飲品
山東男舉報妻外遇國企領導 為他流產2次還染性病…處分公布

山東男舉報妻外遇國企領導 為他流產2次還染性病…處分公布

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成