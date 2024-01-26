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101歲楊振寧酷愛攝影 紀錄片曝珍貴家庭影像

中國新聞組／北京報導
「楊振寧：百年科學之路」公益紀錄片在北京舉行首映式，圖為紀錄片中楊振寧授課的一個鏡頭。（取材自中新網 ）
「楊振寧：百年科學之路」公益紀錄片在北京舉行首映式，圖為紀錄片中楊振寧授課的一個鏡頭。（取材自中新網 ）

全面還原楊振寧科學追求和家國情懷的公益紀錄片「楊振寧：百年科學之路」日前在北京舉行首映式。紀錄片中，首次公開了今年101歲的楊振寧拍攝的家庭影像、開會時的物理學同行等諸多珍貴史料。

大皖新聞報導，楊振寧本人非常喜歡攝影，一有閒暇他就會用照片把事件給記錄下來。

楊振寧在35歲時奪得諾貝爾獎，能夠取得如此大的成就，除了本人天賦異稟，也源於他非典型的成長環境和罕見的教育背景。

紀錄片中，楊振寧回憶幼時在合肥生活場景，以及與母親相依為命的六年時光，「我出生以後八九個月，我父親就離開我們到美國來念書，那時只有我母親跟我兩個人留在合肥，我是吃我母親的奶，吃到了兩歲多才斷奶的。我想，這個深厚的感情埋在我的靈魂深處。」楊振寧的母親羅孟華讓兒子4歲學習方塊字，一年多就認識了3000多個字。

1928年，楊振寧父親楊武之完成在芝加哥大學的學業回到中國，6歲的楊振寧得以見父親。在廈門生活一年後，楊武之受聘赴清華大學數學系任教，一家人搬遷到北京。楊武之很早就意識到楊振寧的天賦。在1936年拍攝的一張照片背面，楊武之寫下了「振寧似有異稟」。

紀錄片製作團隊沿著楊振寧的足跡，在清華、普林斯頓、紐約州立大學石溪分校等多地探訪拍攝，並採訪了多位熟悉楊振寧工作生活的科學家和親朋好友、故交同事。

楊振寧90歲生日時，清華大學送給他一塊黑色的立方體，上面刻有他最喜歡的杜甫名句，「文章千古事，得失寸心知」，4個側面分別是他在場論、粒子物理、統計物理和凝聚態物理這4個領域的13項重大貢獻。

102歲楊振寧紀錄片首映。（取材自大皖新聞 ）
102歲楊振寧紀錄片首映。（取材自大皖新聞 ）

物理學的巨大成就僅僅是楊振寧的一半，另外一半是他的中國情懷。紀錄片中提到，他一直支持中國派學生學者出國學習交流。從44歲到77歲退休，楊振寧在紐約州立大學石溪分校待了33年，在科學上繼續產出許多一流的成果，也有了更多的家庭生活，他和夫人杜致禮經常帶著三個孩子去旅行露營，他甚至專門學習過攝影課程，用攝像機拍下很多孩子們的畫面，也有他開會時拍攝的物理學同行——狄拉克、海森堡、惠勒等。

2003年，在共度53年的妻子杜致禮去世後，81歲的楊振寧搬回北京，他形容自己的人生畫了一個圓。培養中國傑出人才是楊振寧歸根以後最看重的一項使命。2003年，楊振寧出任清華大學高等研究中心教授、名譽主任，創辦基金會及獎學金，耄耋之年依然堅持為本科生授課。

紐約州 諾貝爾獎 退休

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