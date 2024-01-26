菲律賓放除夕特別假 中網友崩潰

菲律賓政府近日宣布，2月9日、農曆除夕當天為全國額外的「特別非工作日」，全國放假一天慶祝中國農曆新年。此項消息讓中國網友崩潰，由於中國政府已宣布當天不放假，如今就連菲律賓都能在該日放假，網友紛紛痛批「中國不如菲律賓」。

來源：YouTube

此外，距離除夕還有半個月，「你單位宣布除夕放假了嗎？」再成微博 熱門話題，網友紛紛透露各自情況，至25日上午已有上億瀏覽量，然而，中午過後，該熱搜已「被消失」，微博稱「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示，以下為搜索詞結果。」

法廣引述海外媒體報導，人們猜測「除夕」諧音「除習」，也有民眾倡議除夕當天大家都發「除夕快樂」。專家表示，這是一種民間政治行為藝術，表達對中共黨魁習近平 當下路線政策的不滿，或導致政局突變。

北京當局去年下半年發布通知稱，從2024年起農曆新年放假、除夕不放假，卻又同時聲稱鼓勵各單位落實「帶薪休假」制度，給員工除夕放假。該通知發出後引發中國人民的不滿，外界普遍懷疑是因為避習近平的諱，因為「除夕」與「除習」諧音。

網路傳聞說：「接上級通知，2024年2月9日當天，嚴禁在各大媒體，網路平台，用除夕一詞發表作品和評論。以後每年取消除夕假日，改用大年三十。」

網友紛紛測試說，「已經試過了，網易上回帖用不了除夕這詞」，「微博剛試了，發個除夕快樂就被刪了」，「試過了，抖音 評論除夕，別人看不到。」