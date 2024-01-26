龍年是「無春年」 不宜結婚？ 民俗專家稱迷信

即將到來的農曆龍年將沒有「立春」，對於民間流傳「無春年」不宜結婚的說法，專家斥為無稽之談。（中新社）

農曆春節即將到來，由於龍年將是「無春年」又被稱為「寡婦年」，因此民間又開始流傳龍年「不宜結婚」的說法，也引發中國民政部關注。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指出，過去中國民間將沒有「立春」的年份稱為「無春年」，又稱為「寡年」後來才又演繹出了「寡婦年」。

而所謂的「無春年」在中國農曆其實很常見，平均2至3年左右就會出現一次。如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。

2023年由於「閏二月」的出現，導致2023年農曆年份中有兩個「立春」節氣。2024年春節是2月10日，立春是2月4日。2025年春節是2025年1月29日，而立春是2月3日，所以2024農曆年整年都沒有「立春」節氣。

古人將「立春」與生育聯繫起來，認為春不立則生殖不旺，所以古時「無春年」結婚會被視為不吉利。民間甚至流傳「無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚」等說法。

對此，《極目新聞》引述民俗專家指出，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐、迷信的說法，沒有科學依據。「無春年」只是農曆與陽曆的巧合，有無立春只是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

中國科學技術協會微信 公眾號也表示，所謂「無春年」，是指農曆一年裡沒有立春節氣，就像陽曆2月有沒有29日一樣，只是一種曆法法則決定的現象，跟其他事情沒有什麼關聯。

立春節氣的循環周期是365天，農曆年的長度是354（平年）或384天（閏年）。由於周期天數差異，其實「無春年」是很常見的現象，每19年就會有7年是「無春年」，7年是「兩頭春」，5年單立春。

為免「無春年不宜結婚」的說法繼續流傳，有網友近日在民政部官網留言，建議民政部或其他部委聯合發文，引導民眾不受迷信、傳言影響。民政部社會事務司回應稱，將對此予以關注。