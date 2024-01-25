山東超級女業務年售170輛保時捷 沒「特殊手段」靠這招

山東女銷售Molly一年賣出170輛保時捷。（取材自快科技）

一位山東保時捷女銷售Molly近日曬出2023年戰績，稱自己一年賣出170輛保時捷，這幾乎等同於她一個人就貢獻了保時捷中國0.2％的銷量，引來網民熱議，話題衝上微博 熱搜，有人讚她牛逼，有人懷疑她用「特殊手段」賣車。Molly則稱她的年收入沒有網傳300萬（人民幣，下同）那麼多，自己也從來沒有因為賣車跟客戶出去吃過一頓飯，賣車靠的是「真誠」。

來源：YouTube

半島都市報報導，Molly加入保時捷品牌六年，回憶起六年前自己賣出的第一輛保時捷，她當時非常興奮，「那是一輛卡宴，被一位年輕的女士買走，價值100萬元左右。」

「平均一天接待三組客人」，看似接待量不算高的背後卻有著很高的成交率，「最高的時候成交率達40%」，Molly說道，相當於五位客戶中，就有兩位下單。

據品牌相關負責人指出，2023年青島保時捷總銷售量約在1000輛，Molly一人成交的170輛在全年總銷售額中約占比17%。

每日經濟新聞報導，對於網傳Molly的年收入超過300萬，也有人懷疑她用「特殊手段」賣車，Molly近日發布了一段視頻，表示一年170台的銷量是真實的，但否認了年薪300萬的傳聞，澄清與客戶共進晚餐的傳言。

「正常保時捷銷售的話，年薪幾十萬是有的，過百真的很難。每天有加不完的班，哪有時間和客戶吃飯，其他的就更別想了。」她說道。

此外，談到170台這個銷售「神話」的秘訣，Molly大方地表示，「最大的優點是我這個人比較真誠，不管是對於領導還是對於客人，他們都能感受到我這份真誠。」

快科技報導，Molly曾經在保時捷中國北區舉行的4月Taycan銷售競賽中獲得冠軍，被保時捷中國總裁及首席執行官柯時邁（Michael Kirsch）親自頒獎，還送出了簽名的榮譽車模。