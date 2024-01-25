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性別由公變母？ 大熊貓「和葉」驚嚇網友

中國新聞組／北京25日電
大熊貓和葉與和花原來是姊妹。（取材自成都大熊貓繁育研究基地）
大熊貓和葉與和花原來是姊妹。（取材自成都大熊貓繁育研究基地）

大熊貓的性別在幼年時期難以分辨，成都大熊貓繁育研究基地24日發布的一段視頻顯示，大熊貓「和葉」的性別從「弟弟」變成「妹妹」，和大熊貓「和花」其實是相親相愛的姐妹花。令不少網友震驚大呼「帥氣的弟弟變妹妹了」。

來源：瀟湘晨報

紅星新聞報導，視頻中譚爺爺表示，和葉剛出生的時候，牠的性別特徵偏向弟弟。飼養了幾個月後，包括牠排尿高、性格活潑、大高個兒等特徵，就鑑定牠是個弟弟，並且奶爸們也沒再懷疑過牠的性別。

不過，隨著和葉長大，牠雄性的顯著特徵就不明顯了。奶爸們請專家來採集和葉的生物樣本，結果顯示牠確實是妹妹。

為什麽大熊貓的性別難以分辨？目前有這樣的說法：大熊貓寶寶是早產兒，在媽媽產下牠的時候，自身發育還不完全，比如耳朵和眼睛，在剛生下來的時候只有幾個小突。其生殖器也沒有發育完全，尤其是雄性大熊貓，要3至4歲，睪丸才能沉到陰囊中，而且就算這樣，其生殖器官也不明顯。

對於大熊貓科研人員來說，判定一隻大熊貓的性別，可以根據經驗，在大熊貓寶寶出生的時候觀察或觸摸其生殖器，但這種方法的準確率很低。最科學的辦法是體檢時通過生殖器辨別雌雄，更為嚴謹的做法是通過DNA鑑定。

網友笑稱「一覺醒來，花葉變姊妹」、「帥氣小男孩變成小女孩了，這個妹妹還怪帥」、「爺爺都忍不住笑了」。也有網友稱美蘭的妹妹寶蘭、美輪、美奐在美國時也被當成男孩子，「性別反轉終於傳到葉子身上了」。

另據韓聯社援引南韓愛寶樂園消息，旅韓大熊貓「福寶」將於4月初返回中國。目前福寶已被轉移至獨立空間，進行健康檢疫管理和照料。目前僅於周末下午會客，從3月初起將不再與南韓民眾見面。

南韓 DNA

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