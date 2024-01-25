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湖南2.3米網紅病逝 傳父拒領骨灰 縣委闢謠：已安葬

中國新聞組╱北京25日電
巨人小莫(左)生前留影。(取材自微博)
巨人小莫(左)生前留影。(取材自微博)

湖南有一位23歲網紅「巨人小莫」近來傳出病逝，但家人卻拒絕領骨灰，引發熱議。25日，新寧縣縣委宣傳部表示，小莫的親屬已將骨灰領回並安葬，「網傳家人拒領骨灰一事並不存在」。

上游新聞報導，住小莫家對面的鄰居證實，小莫前些日子因為感冒而病逝，且家人似乎也沒辦葬禮；村委會曾派人試圖與小莫父親溝通，勸他將女兒骨灰領回，但父親拒絕，「說不要了，我們也沒辦法」。

來源：YouTube

新寧縣委宣傳部說，小莫是在16日凌晨去世的，當天家屬主動將小莫遺體送往殯儀館火化。小莫父親長期在外務工，當下並不在家，24日晚，小莫其他親屬已按照風俗，安葬到當地陵園，「之前骨灰只是暫時存放，不可能拒領」。

抖音平台，名為「湖南巨人小莫」的帳號有14.8萬粉絲。其備註寫道：「我叫小莫，來自湖南邵陽，現在身高2.3米，是個普通農村女孩，小時候做過一次手術，導致眼睛看東西模糊，也就是這個原因讓我變成了殘疾人。」其帳號最新一條視頻更新於1月10日，此後再無更新。

博主「王XX」19日在抖音發布視頻稱，很遺憾，巨人小莫永遠離開了。「那天她說，很開心，這是第一次有人為她過生日。她穿上我們為她定製的外套，是她最喜歡的顏色…還有很多未來得及為她做的事情。」並曬出探訪小莫的聊天紀錄。

小莫(中)前不久曾在短視頻表示，自己第一次過了一個像樣的生日。(視頻截圖)
小莫(中)前不久曾在短視頻表示，自己第一次過了一個像樣的生日。(視頻截圖)

據報導，村民透露小莫平時相當該巧懂事，但身體健康不是很好，父親長年在外地，都由奶奶照顧。小莫因身高太高常找不到合適的鞋子而苦惱；後來小莫成了網紅，有粉絲時常送他衣服等東西，去年的1月24日還曾發文感謝外界對她的鼓勵與支持，「讓我不再那麼自卑，變得更有自信。雖然我不完美也不優秀，但我會努力前進，盡量做的最好」。不料近日卻傳出去世，網友們也紛紛湧入她的抖音發文中留言哀悼。

消息一出，微博引發熱議，「骨灰能有多重啊？不行弄個車去拉也行啊，唉人情冷暖啊」、「為什麼不願意領，這是自己身上掉下來的一塊肉啊」、「至少要入土為安吧，這父親也太狠了」、「好可憐，她媽媽要是在得多心痛」，留言區還有網友出面爆料：「我從小就看到她總是孤零零地在家門前走。」

小莫在抖音的帳號簡介寫著自己身高2.3米。(取材自抖音)
小莫在抖音的帳號簡介寫著自己身高2.3米。(取材自抖音)

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