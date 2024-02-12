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飯碗端不牢 恐成北京戰略弱點

中國新聞組／北京12日電
專家觀察中國目前存在糧食自給率越來越低、農地被移作他用以及脆弱的食品供應鏈等隱憂下，飯碗端不牢，可能成為北京一大戰略弱點。（新華社）
專家觀察中國目前存在糧食自給率越來越低、農地被移作他用以及脆弱的食品供應鏈等隱憂下，飯碗端不牢，可能成為北京一大戰略弱點。（新華社）

中國國家主席習近平數度強調糧食安全，但專家觀察中國目前存在糧食自給率越來越低、農地被移作他用以及脆弱的食品供應鏈等隱憂下，飯碗端不牢，可能成為中國一大戰略弱點。

美國之音報導，習近平繼日前在中央經濟工作會議上強調要確保糧食安全、「毫不放鬆抓好糧食等重要農產品穩定安全供給」後，又再次圍繞糧食安全等問題召開「三農」 （農業、農村、農民）工作會議，督促地方政府「全面落實糧食安全黨政同責」。

中國近年來不斷暴露出一些嚴重的戰略軟肋，從缺乏關鍵核心技術、到過度依賴石油進口，如今糧食安全的問題也很可能成為中國另一個潛在安全隱患。

美國之音整理中國糧食的三項隱憂，首先是糧食自給率越來越低，中國宏觀經濟發展論壇去年一份報告指出，現在全部食物已經超過三分之一依賴進口，糧食自給率越來越低，最近20年，中國的食物自給率，從2000年的93.6%降到目前的65.8%。

其次是大量農地被移作他用、農村城鎮化、飲食模式的改變等等多種複雜因素，導致未來10年內中國的糧食安全還可能面臨「更為嚴峻的挑戰」。

俄亥俄州立大學食品、農業和生物工程教授曼克爾（Karen Mancl）說，2000年時中國還能夠自給自足，但過去的20年情況發生了變化，其中部分原因是將農業土地從種植食物轉變為其他用途，如城市的發展，將農業土地轉變為工廠。

她說，在過去的10年裡，中國失去的耕地面積為5%，這對一個國家來說確實是無法承受的。

中國糧食安全第三個隱憂是不但對外依賴度高，而且高度依賴屈指可數的幾個國家，尤其是過度集中在美國、加拿大、澳洲等被認為潛在地緣政治風險極高的國家。中國官方去年透露，所有進口來源國中，美國為第一大糧食進口來源國，占進口比重高達37.3%。

除擔憂對外依賴，中國還須擔心海上食品貿易被切斷風險。美國海軍研究所（US Naval Institute）今年一篇文章說，美國可以在世界上很多海上咽喉要道切斷中國的供應鏈，美國海軍可以在中國武器作戰區之外靜候等待，並在船舶接近這些關鍵瓶頸時截停它們。

美國海軍研究所認為，中國的統治者可能不怕任何其他國家，但他們確實擔心無法養活自己的人民。

義大利國家安全問題專家帕里西（Domenico Parisi）說，如果中國對台動武，食品供應鏈可能會中斷，麻六甲或荷姆茲海峽等瓶頸地區可能會經歷嚴重的延誤或被完全封鎖，但因此這也意味著中國對台灣的軍事行動並非近在眼前。

帕里西說，一個重要的日期是2032年，因為中國計畫屆時可自產所需榖物的90%，接近2000年時的高自給率。

供應鏈 習近平 俄亥俄州

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