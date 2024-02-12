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中糧產再創高 連9年超1.3萬億斤

中國新聞組／北京12日電
國家統計局去年12月11日發布數據顯示，2023年全年糧食總產量13908億斤，糧食產量再創歷史新高。圖為農民將收穫的雜交水稻種子裝車。（新華社）
國家統計局去年12月11日發布數據顯示，2023年全年糧食總產量13908億斤，糧食產量再創歷史新高。圖為農民將收穫的雜交水稻種子裝車。（新華社）

黃淮地區在去（2023）年發生十年罕見的「爛場雨」，加上華北東北局地嚴重洪澇、西北局部乾旱等不利因素，一度引發民眾對中國糧食安全的擔憂。不過據國家統計局去年12月11日發布數據顯示，2023年全年糧食總產量1萬3908億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，糧食產量再創歷史新高，連續九年穩定在1.3萬億斤以上。

據文匯報報導，國家統計局數據顯示，2023年，全國糧食播種面積17.85億畝，比上年增加954.6萬畝，增長0.5%。其中，全國穀物播種面積14.99億畝，比上年增加986.3萬畝，增長0.7%；全國豆類播種面積1.8億畝，比上年增加174.3萬畝，增長1%。

國家統計局農村司司長王貴榮解讀糧食生產情況表示，儘管華北東北部分地區去年發生洪澇災害，但全國大部農區光溫水匹配較好，氣象條件總體有利於糧食作物生長發育和產量形成。同時開展糧油等主要作物大面積單產提升行動，重點推廣耐密品種，集成配套栽培技術，實施效果明顯。全國糧食單產389.7公斤/畝，每畝產量比上年增加2.9公斤，增長0.8%。

數據顯示，2023年全國糧食總產量1萬3908億斤，比2022年增加177.6億斤，增長1.3%。其中穀物產量12829億斤，比2022年增加164億斤，增長1.3%。

王貴榮表示，2023年，全國夏糧產量為2923億斤，比上年減少25億斤，下降0.8%；早稻產量為566.7億斤，比上年增加4.3億斤，增長0.8%。但全國秋糧播種面積穩中有增，大部分地區災情較輕，特別是北方旱地雨水多墑情好，秋糧產量增加。上年長江流域部分地區高溫乾旱導致秋糧減產，今年農業氣象年景正常，實現恢復性增產。

在糧食主產區黑龍江省，糧食生產實現20連豐，據國家統計局公布，糧食總產量1557.64億斤，占全國的11.2%，連續14年位居全國第一。同比增加5.04億斤，超國家下達任務19.94億斤。

「最近大家都很高興，糧食都已經入倉了，跟預想的不同，大家都沒受什麼損失。」黑龍江省五常市振興村紅揚有機種植農民專業合作社負責人于殿紅表示，經過長時間反覆努力，農民們將原本預想的50%損失降低至10%到20%，「真的就是拚出來了！」

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