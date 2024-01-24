蘋果498元賀年手機殼 只有4爪非5爪 「指蟒為龍」? 

蘋果日前上線印有龍圖案的手機保護殼。(取材自微信)

為迎接農曆龍年，蘋果日前上線印有龍圖案的手機保護殼，但被質疑「指蟒為龍」，並登上微博 熱搜。據多家媒體報導，由於圖案上的龍僅有四爪，因此有網友質疑蘋果的這款售價498元人民幣(約69.6美元)的手機殼實為「指蟒為龍」。

澎湃新聞報導，蘋果官網顯示，手機殼售價498元，尺寸適用於iPhone 15全系機型，屬於OtterBox品牌Lumen系列保護殼，設計為Yulong Lli。

然而，該手機殼推出後就引起較大爭議。據多家媒體報導，由於圖案上的龍僅有四爪，因此有網友質疑稱，中國傳統文化有「五爪為龍四爪為蟒」一說，因此該手機殼實為「指蟒為龍」。

同時，也有聲音反對稱，中國傳統文化中的龍並非一直都是五爪，而是從三爪、四爪到五爪逐漸發展演變而成。

對此，蘋果方面回應稱，官方對手機殼產品有介紹，是以明亮色彩展現龍的勇猛精神寓意的保護殼。對於圖案是「蟒」還是「龍」的疑問，蘋果方面未作出正面回應，僅表示以官網頁面顯示的資訊為準。

對此，華東師範大學民俗學博士、現任教於浙江越秀外國語學院的戴望雲指出，龍的形象在歷史上有過諸多演變，「龍」、「蟒」之分體現的是元代之後才形成的「真龍」觀念，源自於森嚴的等級制度。「從這個角度說，在現在這個時代，不妨淡化龍蟒之爭。」

除了龍爪數量之爭外，有關龍的英文到底應該是「dragon」還是「loong」的討論，也在進行。