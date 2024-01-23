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茅台、瑞幸聯名「醬香巧克力」不火了 1杯38元不見排隊

中國新聞組／北京23日電
茅台再度攜手瑞幸，推出「龍年醬香巧克力」。（取材自微博）
茅台再度攜手瑞幸，推出「龍年醬香巧克力」。（取材自微博）

貴州茅台與瑞幸咖啡日前宣布雙方將再次合作，新品「龍年醬香巧克力」22日上市。瑞幸在新浪官方微博發布這項訊息後，瞬即吸引眾多網友留言，不少人都表示「期待」。但有媒體報導，用戶定位不精準，盛況不再。

據悉，此次醬香巧克力與醬香拿鐵成分接近，包括巧克力、醬香茅台厚乳、牛奶和咖啡。據悉，茅台醬香巧克力一杯售價38元人民幣（約5.3美元）。

去年9月，瑞幸與茅台聯名推出的「醬香拿鐵」暴紅，傳出首日就賣出逾542萬杯。知情人士稱，推出初期，醬香拿鐵大賣4000萬杯。

澎湃新聞報導，貴州茅台集團內部人士22日表示，新上市的龍年醬香巧克力並非新聯名，而是茅台與合作企業瑞幸開發的醬香拿鐵系列產品的延續，是對原有產品的再沉澱。該人士還表示，未來，茅台和瑞幸還將繼續開發醬香拿鐵系列產品，爲消費者提供更多醬香口味的產品。

但據香港01報導，「龍年醬香巧克力」並未出現如「醬香拿鐵」一樣立即售罄的盛況。網友對這款新品的評價兩極，有網友稱口感「殺瘋了」，但也有吐槽稱，「說好喝的是收錢了嗎？」、「又甜又膩」。

雖然評論不少，不過這次新品沒有出現如「醬香拿鐵」首日單品銷售542萬杯的盛況。截至出稿時間，深圳各個瑞幸門店的「醬香巧克力」仍可購買，無需排隊。

另據每日經濟報導，成都多家瑞幸門市的「龍巧」上線首日也並未出現排隊購買的火爆場面。

界面新聞引述上海啡越投資管理有限公司董事長王振東的觀點表示，茅台與瑞幸的此次聯名不如上次「醬香拿鐵」爆款定位精準。

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茅台再度攜手瑞幸，推出「龍年醬香巧克力」。（取材自微博）
茅台再度攜手瑞幸，推出「龍年醬香巧克力」。（取材自微博）

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