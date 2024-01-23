「快捷路線可帶孩」 網友曬軍事禁區攻略 軍媒批：漠視國安

有網友分享武漢軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略。（取材自小紅書）

近期，小紅書 等內地社交媒體上，有網友分享在湖北省武漢 市江夏區軍事禁區「槐山磯石駁岸」打卡拍照攻略。圖片中可見其無視「軍事種地，禁止進入」的警告標誌牌，不僅自己拍照，還教網友如何翻越，引發關注的同時，亦遭解放軍 官方新聞帳號「鈞正平」怒批，切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求，共同築牢國家安全的基石。

香港01報導，小紅書上一則帖文以「穿越武漢禁區我看到了什麼」為標題，分享了到武漢江夏槐山磯自駕遊的過程，其中表示「往左走看到『禁區』有地方鑽得進去」，並提醒網友不要被鐵絲網刮傷。

還有帖文分享了多條進入武漢槐山磯駁岸的「打卡」路線，甚至表示「快捷簡單」的路線可以帶孩子，稍難一些的路線適合喜歡冒險的人。

對此，解放軍新聞傳播中心旗下的「鈞正平工作室」官方微博帳號評論稱，「分享旅遊攻略、欣賞美景本是人之常情，但該博主對國家安全的漠視卻令人擔憂。」鈞正平表示，軍事重地涉及國家機密，國家安全部此前已多次發布提醒，將國家軍事信息擴散至互聯網，被網路上別有用心之人利用，將對國家軍事安全造成嚴重危害；並強調任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為都將受到法律嚴懲。

環球時報前總編輯胡錫進則表示，當地在如何追究、處理小紅書博主的問題上要嚴格依法裁量，不一定跟隨網上要求的「從重處罰」。但「小紅書應當對這個博主進行嚴厲處罰，展示平台不容忍博主為了刷流量而破壞國防保密安全的嚴正態度。不能讓追流量的瘋狂代替一切。」