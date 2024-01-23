我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

「快捷路線可帶孩」 網友曬軍事禁區攻略 軍媒批：漠視國安

中國新聞組／北京23日電
有網友分享武漢軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略。（取材自小紅書）
有網友分享武漢軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略。（取材自小紅書）

近期，小紅書等內地社交媒體上，有網友分享在湖北省武漢市江夏區軍事禁區「槐山磯石駁岸」打卡拍照攻略。圖片中可見其無視「軍事種地，禁止進入」的警告標誌牌，不僅自己拍照，還教網友如何翻越，引發關注的同時，亦遭解放軍官方新聞帳號「鈞正平」怒批，切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求，共同築牢國家安全的基石。

香港01報導，小紅書上一則帖文以「穿越武漢禁區我看到了什麼」為標題，分享了到武漢江夏槐山磯自駕遊的過程，其中表示「往左走看到『禁區』有地方鑽得進去」，並提醒網友不要被鐵絲網刮傷。

還有帖文分享了多條進入武漢槐山磯駁岸的「打卡」路線，甚至表示「快捷簡單」的路線可以帶孩子，稍難一些的路線適合喜歡冒險的人。

對此，解放軍新聞傳播中心旗下的「鈞正平工作室」官方微博帳號評論稱，「分享旅遊攻略、欣賞美景本是人之常情，但該博主對國家安全的漠視卻令人擔憂。」鈞正平表示，軍事重地涉及國家機密，國家安全部此前已多次發布提醒，將國家軍事信息擴散至互聯網，被網路上別有用心之人利用，將對國家軍事安全造成嚴重危害；並強調任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為都將受到法律嚴懲。

環球時報前總編輯胡錫進則表示，當地在如何追究、處理小紅書博主的問題上要嚴格依法裁量，不一定跟隨網上要求的「從重處罰」。但「小紅書應當對這個博主進行嚴厲處罰，展示平台不容忍博主為了刷流量而破壞國防保密安全的嚴正態度。不能讓追流量的瘋狂代替一切。」

有網友分享武漢軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略。（取材自小紅書）
有網友分享武漢軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略。（取材自小紅書）

小紅書 武漢 解放軍

上一則

雲南山崩：山體滑坡47人被埋 採煤礦導致山體開裂？

延伸閱讀

國防脫鉤？美禁五角大廈買中企電池 中國學者：藉國安名義打壓

國防脫鉤？美禁五角大廈買中企電池 中國學者：藉國安名義打壓
香港反修例案件2310宗 9成完結 國安案處理8成

香港反修例案件2310宗 9成完結 國安案處理8成
美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國

美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國
美中商務部長通話 雷蒙多：國安不容妥協

美中商務部長通話 雷蒙多：國安不容妥協

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警
這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗